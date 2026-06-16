Gypsy Rose Blanchard zog sich als Teenie im Internet aus

Gypsy Rose Blanchard (34) hat in einem Podcast offen über dunkle Kapitel ihrer Teenagerjahre gesprochen. Sie enthüllte gegenüber Moderator Paul C. Brunson in dessen Podcast "We Need to Talk", dass sie als Jugendliche heimlich im Internet unterwegs war – und dort auf Männer traf, die sie ausnutzten. "Ich ging ins Internet und fand dort Creeps", berichtete sie offen und fügte hinzu: "Ich tat Dinge im Internet, auf die ich nicht stolz bin, wie zum Beispiel mich vor Fremden ausziehen." Die Männer, die sie online kennenlernte, seien übergriffig gewesen, so Gypsy Rose weiter.

Im selben Interview erklärte die Autorin auch, wie es dazu kommen konnte. Ihre Mutter Dee Dee sei sehr ablehnend gegenüber Männern gewesen. "Meine Mom war sehr gegen Männer. Sie wollte, dass ich Nonne werde. Du kannst die Neugier in einem Kind oder einem Teenager aber nicht aufhalten", sagte sie dazu. Weil ihr aufgrund der strengen Kontrolle durch ihre Mutter jegliche Unabhängigkeit gefehlt habe, habe sie die Neugier ins Internet getrieben. Ihr heutiges Urteil über ihr damaliges Verhalten fällt dabei deutlich aus: Sie beschreibt es als etwas, das ihr heute Scham bereite.

Gypsy Rose wurde durch den Fall ihrer Mutter Dee Dee weltbekannt, die sie jahrelang misshandelt haben soll. Dee Dee log über das Alter ihrer Tochter, täuschte Krankheiten vor und unterzog sie unnötigen medizinischen Eingriffen. Im Jahr 2015 wurde Dee Dee von Gypsys damaligem Freund Nicholas Godejohn erstochen, der dafür lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung erhielt. Gypsy Rose selbst verbrachte über acht Jahre im Gefängnis und wurde 2023 aus der Haft entlassen, nachdem sie ihre Zehnjahresstrafe größtenteils verbüßt hatte.

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Instagram / gypsyrose.ig Gypsy-Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter, April 2025