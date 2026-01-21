Perücke ade: Gypsy Rose Blanchard zeigt ihre Kurzhaarfrisur

Gypsy Rose Blanchard (34) zeigt sich selbstbewusst ohne Perücke: Auf Instagram präsentierte die Autorin am Dienstag einen frischen Kurzhaarschnitt in sattem Braun und verzichtete dabei komplett auf Make-up. Im einfachen dunklen Tanktop posierte sie wie bei einem spontanen Fotoshooting vor der Kamera und schaute mit zartem Lächeln in die Linse. Dazu schrieb sie: "Heute keine Perücke… nur ich." Die 34-Jährige, die mit Partner Ken Urker eine Tochter namens Aurora hat, setzt damit sichtbar auf Natürlichkeit – und ließ ihre langen Extensions und blonden Looks hinter sich.

Unter dem Post sammelten sich in kurzer Zeit begeisterte Kommentare. "Ich liebe deine Haare so, darf ich sagen ikonisch? Du siehst fantastisch aus", schwärmte eine Stimme. Andere feierten den neuen Stil als "heiß" und "so schön" oder meinten, ihr Bob sehe gesund aus und solle weiter wachsen. Schon im Herbst hatte Gypsy erklärt, sie habe ihr Haar nach Jahren des Blondierens stark kürzen müssen und trage häufig Perücken, bis es sich erholt. Jetzt zeigt sie ihren pixieartigen Bob offen – ein weiterer Schritt in einer Reihe von Veränderungen, zu denen auch ihr bewusster Umgang mit ihrem Körper und ihr Wunsch nach einem "frischen Start" gehören.

Privat wirkt die Influencerin derzeit angekommen. Mit Ken teilt sie den Alltag mit Baby Aurora, die kurz nach Gypsys Haftentlassung zur Welt kam. Familienmomente sind auf ihrem Profil regelmäßig zu sehen, zuletzt bei einer farbenfrohen Feier zum ersten Geburtstag der Kleinen. Abseits der großen Schlagzeilen gibt Gypsy in Interviews und Posts immer wieder Einblicke in Routinen, kleine Fitnessziele und stille Glücksmomente zu Hause. Freunde beschreiben sie als humorvoll und detailverliebt, jemand, der sich gerne um Deko, Playlists und die richtige Atmosphäre kümmert – und dabei zunehmend Vertrauen in das eigene, unverstellte Auftreten findet.

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Gypsy-Rose Blanchard im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter Aurora, September 2025