Einen Jungen: Gypsy Rose Blanchard wünscht sich zweites Baby

Gypsy Rose Blanchard (34) und ihr Partner Ken Urker wünschen sich weiteren Nachwuchs. Neun Monate nach der Geburt ihrer Tochter Aurora hofft die "My Time to Stand"-Autorin, bald ein weiteres Familienmitglied willkommen zu heißen. Dabei träumt das Paar von einem kleinen Jungen. "Im Moment haben wir noch keine konkreten Pläne", erzählt sie im Interview mit People und fügt hinzu: "Wir hoffen, in naher Zukunft eine IVF-Behandlung durchzuführen, aber im Moment liegt unser gesamter Fokus auf Aurora."

Der Wunsch, die Familie zu erweitern, geht bei Gypsy auch mit wichtigen medizinischen Überlegungen einher. Da sie selbst von einer genetischen Anomalie betroffen ist, möchte die 34-Jährige sicherstellen, dass das Chromosomenproblem nicht an zukünftige Kinder weitergegeben wird. Deshalb soll bei dem Vorhaben auf künstliche Befruchtung gesetzt werden. "Wir sind dankbar, dass Aurora negativ getestet wurde, aber wir können das Risiko bei einem weiteren Kind nicht eingehen, also ist IVF unsere beste Option", betont sie.

Schon in der Vergangenheit sprach Gypsy über die schwierigen Themen, die ihr neues Familienleben begleiten. Sie kämpft nicht nur mit den Herausforderungen, die ihre gesundheitliche Vorgeschichte mit sich bringt, sondern auch mit ihrer Vergangenheit. Die Erinnerung an ihre damalige Verwicklung in den Mord an ihrer Mutter Dee Dee Blanchard wirft nach wie vor Schatten auf ihr Leben. "Ich habe Angst, dass meine Tochter mich eines Tages hasst, wenn sie erfährt, was ich getan habe", offenbarte sie in ihrer Doku "Gypsy Rose: Life After Lockup".

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Gypsy-Rose Blanchard, Internetbekanntheit

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter Aurora, September 2025

Instagram / kenurker Ken Urker und Gypsy-Rose Blanchard mit ihrer Tochter Aurora