Horror-Nacht: Gypsy Rose Blanchard über Mord an ihrer Mutter

Gypsy Rose Blanchard (34) hat jetzt offen über die Nacht gesprochen, in der ihre Mutter Claudine "Dee Dee" Blanchard im Jahr 2015 getötet wurde. Im Podcast "We Need to Talk" schilderte die heute 34-Jährige eindringlich, was ihr Ex-Freund Nicholas Godejohn kurz vor der Tat sagte. Ihre Mutter habe gefragt, wer er sei – seine Antwort: "Ich bin der Tod." Gypsy erinnerte sich daran, die Schreie ihrer Mutter gehört zu haben, und beschrieb das Gefühl völliger Lähmung: "Ich wollte ihr helfen, war aber gleichzeitig wie gelähmt. Ich konnte mich nicht bewegen."

Während des Angriffs versteckte sie sich, vollständig unbekleidet, im Badezimmer. "Ich erinnere mich an einen lauten Schrei – und dann war es still", erzählte sie im Podcast. "Dann wurde mir klar, dass es vorbei war." Sie beschrieb, wie sie sich dabei in eine Embryostellung gekauert habe. Darüber hinaus sprach sie auch über eine verstörende sexuelle Fantasie, die Godejohn gehabt haben soll: Er habe ihre Mutter zunächst missbrauchen wollen, bevor er sie töte. "Ich fand, das wäre zu weit gegangen", sagte Gypsy. Sie erklärte zudem, dass sie in seiner Aussage vor Gericht keine Vergewaltigung geltend machen konnte, da sie einer anderen Situation zugestimmt habe, die sie nach eigenen Worten damals aber nicht vollständig verstanden habe. Godejohn bestreitet laut den Produzenten des Podcasts Gypsys Schilderungen zu diesem Vorfall. Gypsy betonte, ihre Version der Ereignisse sei durch Gerichtsprotokolle und Gespräche, die Godejohn mit Mitgefangenen geführt habe, bestätigt worden. Nach der Ermordung ihrer Mutter postete Gypsy damals auf Facebook: "Die Schlampe ist tot!"

Dee Dee Blanchard war 48 Jahre alt, als sie von Godejohn erstochen wurde. Hintergrund der Tat war nach Gypsys Angaben jahrelanger Missbrauch durch ihre Mutter, der auf das sogenannte Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom zurückgeführt wurde – eine psychische Störung, bei der Bezugspersonen Erkrankungen erfinden oder übertreiben, um Aufmerksamkeit und Mitgefühl zu erlangen. Gypsy wurde wegen Beihilfe zum Mord zweiten Grades zu zehn Jahren Haft verurteilt und im Dezember 2023 aus dem Gefängnis entlassen. Godejohn wurde 2018 wegen Mordes ersten Grades verurteilt und sitzt lebenslang ohne Möglichkeit auf Bewährung. In den sozialen Medien ist Gypsy seitdem immer wieder präsent – und nicht immer unumstritten: Zuletzt sorgte sie mit einem TikTok-Video für Diskussionen, in dem sie scherzhaft auf ihre Vergangenheit anspielte.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard, Internet-Bekanntheit

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Getty Images Gypsy Rose Blanchard bei einem Event im Mai 2024

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