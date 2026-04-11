Nach Drama: Gypsy Rose Blanchard wurde auf TikTok gesperrt

Gypsy Rose Blanchard (34) ist auf TikTok gesperrt worden – und das offenbar nicht wegen eines schwerwiegenden Regelverstoßes. Wie die 34-Jährige gegenüber TMZ erklärte, wurde ihr Account durch eine Welle von Meldungen anderer Nutzer zum Absturz gebracht. In zwei Jahren auf der Plattform habe sie sich lediglich vier Verstöße geleistet, und nichts Aktuelles rechtfertige ihrer Meinung nach eine plötzliche Sperrung. Trotzdem ist ihr Hauptaccount derzeit nicht mehr erreichbar.

Gypsy hat bereits Widerspruch eingelegt und direkt Kontakt zu TikTok aufgenommen, nun wartet sie auf eine Entscheidung der Plattform. In der Zwischenzeit bleibt sie ihren Fans aber nicht fern: Mit einem Ersatzkonto ist sie weiterhin aktiv. Falsche Meldungen durch andere Nutzer seien für sie nichts Unbekanntes, betonte sie gegenüber TMZ. Dass die Angriffe zuletzt zugenommen hätten, führt sie auf ihre gestiegene Aktivität und Reichweite zurück. "Sie merken nicht, wie belastbar ich bin", sagte Gypsy.

Erst vor wenigen Wochen stand Gypsy bereits im Mittelpunkt einer Social-Media-Kontroverse: Ein TikTok-Video, in dem sie auf augenscheinlich lockere Weise über ihre Verurteilung wegen Mordes zweiten Grades im Zusammenhang mit dem Tod ihrer Mutter sprach, hatte ihr eine Flut an Kritik eingebracht. Gegenüber TMZ stellte sie damals klar, dass sie keine Witze über ihre Beteiligung an dem Verbrechen habe machen wollen, und entschuldigte sich bei allen, die sich verletzt gefühlt hatten. Gypsy war 2017 verurteilt worden und nach achteinhalb Jahren im Januar 2024 aus dem Gefängnis entlassen worden.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard, Internet-Bekanntheit

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard, Autorin

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter Aurora, September 2025