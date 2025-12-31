So feierte Gypsy Rose Blanchard Auroras ersten Geburtstag

Gypsy Rose Blanchard (34) hat den ersten Geburtstag ihrer Tochter Aurora mit einer großen Party im Ms.-Rachel-Stil gefeiert und strahlte dabei an der Seite von Freund Ken Urker. Am Sonntag, 28. Dezember, zeigte die Autorin auf Instagram, wie sie der Kleinen Kuchen reicht, während im Hintergrund ein großes Ms.-Rachel-Banner prangt und rosa Luftballons den Raum füllen. "Ein Jahr unserer süßen Aurora", schrieb Gypsy zu den Bildern und posierte im pinken Haarband und einem passenden Oberteil, ganz im Look der berühmten YouTube-Erzieherin. Der große Moment: Aurora bekommt den ersten Happen vom Geburtstagskuchen, Ken sitzt dicht daneben, beide lächeln in die Kamera.

Zu den Highlights der Deko zählten ein Kuchen mit der bekannten Figur aus "Songs for Littles", bunte Girlanden und ein Sweet-Table, der wie ein Alphabet-Spielplatz aussah. Schokoladenüberzogene Brezeln in Rosa, Blau und Lila reihten sich neben Oreos und Cake-Pops, verziert mit kleinen Einsen und ABC-Buchstaben. Auf fein verzierten Cookies standen typische Ms.-Rachel-Sprüche, dazu lagen Keks-Einsen mit Auroras Namen in Zuckerschrift bereit. In einer weiteren Aufnahme schwärmte Gypsy: "Morgen wird unser Baby EINS" und präsentierte "Ms.-Rachel-Snacks" als Vorgeschmack auf die bunte Feier, die sie für ihre Tochter vorbereitet hatte.

Dass sich Gypsy für das Ms.-Rachel-Motto entschied, passt zu dem Familienfokus, den sie seit Auroras Geburt betont. Gemeinsam mit Ken teilt die zweifache Reality-Bekanntheit ihren Alltag gern in kleinen, detailverliebten Momenten – vom ersten Lächeln bis hin zu süßen DIY-Ideen für die Kaffeetafel. Die Influencerin hinter der Kinderfigur Rachel Accurso erzählte dem Magazin Today einmal, ihre Mission sei es, Kinder auf "unkonventionellen" Wegen zu unterstützen. In einem späteren Gespräch mit Glamour verriet sie, warum Pink, Haarband und Overalls zu ihrem Markenzeichen wurden. Für Gypsy, die privat längst im Familienrhythmus angekommen ist, stehen solche warmen, einladenden Symbole offenbar genau für das, was dieser Tag sein sollte: liebevoll, verspielt und ganz auf Aurora zugeschnitten.

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter Aurora, September 2025

https://www.instagram.com/p/DS1CIn_kQZM/?img_index=3 Gypsy Rose Blanchard feiert den ersten Geburtstag ihrer Tochter Aurora auf Instagram.

Getty Images Gypsy-Rose Blanchard im Mai 2024 in L.A.