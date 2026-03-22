TikTok-Drama: Macht sich Gypsy Rose über Mordsünde lustig?

Gypsy Rose Blanchard (34) sorgt mit einem neuen TikTok-Video für Empörung. Sie hat gemeinsam mit Influencerin Natalie Reynolds am beliebten "We listen, and we don't judge"-Trend teilgenommen und dabei auf lockere Weise über ihre Vergangenheit gesprochen. In dem Clip erzählt Gypsy, dass sie für achteinhalb Jahre ins Gefängnis gegangen sei, nachdem sie wegen Mordes zweiten Grades im Zusammenhang mit der Tötung ihrer Mutter verurteilt wurde. Als Natalie gespielt überrascht reagiert, antwortet Gypsy ganz trocken: "Hey, wir hören zu und urteilen nicht." Doch viele Menschen sehen das anders und urteilen sehr wohl über das Video.

In den Kommentaren unter dem TikTok hagelt es heftige Kritik. "Es gibt absolut nichts Lustiges daran, das ist wirklich so verdammt falsch", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Was Leute für Klicks tun... so traurig." Viele Zuschauer zeigen sich schockiert darüber, wie locker Gypsy mit dem ernsten Thema umgeht. Das war jedoch nicht die einzige Enthüllung im Video. In einem späteren Geständnis verriet sie außerdem: "Früher habe ich meinen Hintern mit Handtüchern abgewischt statt mit Toilettenpapier."

Gypsy verbüßte fast acht Jahre einer zehnjährigen Haftstrafe für ihre Beteiligung am Mord an ihrer gewalttätigen Mutter Dee Dee Blanchard. Im Dezember 2023 wurde sie aus dem Gefängnis entlassen. Nicholas Godejohn, der die Tat ausführte und ihre Mutter tötete, sitzt hingegen eine lebenslange Haftstrafe ab. Die Geschichte von Gypsy hatte weltweit für Aufsehen gesorgt, da ihre Mutter sie jahrelang misshandelt und ihr vorgetäuscht hatte, schwer krank zu sein.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard, Internet-Bekanntheit

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Natalie Reynolds, März 2026

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Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Gypsy-Rose Blanchard, Internetbekanntheit