Gypsy Rose Blanchard zeigt drastischen Gewichtsverlust

Gypsy Rose Blanchard (34) hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, das für große Aufmerksamkeit sorgt. Die 34-Jährige postete einen Clip, in dem sie einen beliebten Social-Media-Trend mitmacht und dabei ihre deutlich schlankere Figur präsentiert. Ihr Partner Ken Urker filmte sie dabei, wie er mit den Lippen die Worte "Dreh dich um und beweg es" formt. Gypsy zuckte daraufhin spielerisch mit den Schultern, twerkte und wackelte mit ihrem Hinterteil, bevor Ken scherzhaft hinzufügte: "Nein, ich meine deine Haare!" Die Autorin wirbelte daraufhin ihre Haare herum und zeigte sich in einem hellrosa, gerüschten Minirock und einem weißen Tanktop mit Spaghettiträgern. Viele Nutzer bemerkten, dass Gypsy in dem Clip kaum wiederzuerkennen ist.

Bereits im März hatte sich Gypsy offen zu ihrem Gewicht geäußert und verraten, dass die Waage etwa 49 Kilogramm anzeigt. "Mein Gewichtsverlust kam durch Lebensumstände", schrieb sie in einem ehrlichen Post. Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis im Dezember 2023 habe sich ihr Lebensstil komplett verändert – von Junkfood aus der Gefängniskantine zu hausgemachten Mahlzeiten und neuen Lebensmitteln. Sie betonte, dass sie keine spezielle Workout-Routine verfolge, ihre Ernährung nicht einschränke und keine GLP-1-Medikamente verwende. "Ich habe nicht aktiv versucht, Gewicht zu verlieren... mein ganzes Leben hat sich einfach verändert und an die Freiheit angepasst", erklärte sie gegenüber ihren Followern. Besonders nach der Geburt ihrer Tochter Aurora im vergangenen Jahr hätten die Pfunde weiter gepurzelt.

Die Vorwürfe, sie würde Abnehmmedikamente nutzen, wies Gypsy bereits im Januar vehement zurück. "Nein, ich nehme keine Abnehm-Medikamente. Ich sehe einfach verdammt gut aus für die Zeit nach der Geburt, hasst mich, weil ihr mich nicht sein könnt", schrieb sie damals in einer Instagram-Story. Gegenüber People stellte sie klar, dass sie niemals Abnehm-Medikamente verwendet habe und mit einer gesunden Schwangerschaft gesegnet gewesen sei, bei der sie nur sehr wenig zugenommen habe. Gypsy war 2016 wegen der Ermordung ihrer Mutter Dee Dee Blanchard verurteilt worden und wurde Ende 2023 auf Bewährung freigelassen. Seitdem konzentriert sie sich auf ihr Wohlbefinden und ihr neues Leben in Freiheit mit ihrer Tochter Aurora und Partner Ken.

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Getty Images Gypsy-Rose Blanchard im Mai 2024

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Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker mit Gypsy Rose Blanchard, Internetpersönlichkeit