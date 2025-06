Gypsy Rose Blanchard rechnet mit ihrem Ex Nicholas ab

Gypsy Rose Blanchard (33) hat sich mit einem emotionalen Statement über Instagram zu Wort gemeldet und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Die 33-Jährige, die nach ihrer Haftstrafe inzwischen wieder auf freiem Fuß ist, thematisierte ihre Rolle im Mord an ihrer Mutter Clauddine "Dee Dee" Blanchard im Jahr 2015 – und fand auch deutliche Worte über ihren Ex-Freund Nicholas Godejohn, der für die Tat eine lebenslange Haftstrafe verbüßt. "Ich habe meine Strafe akzeptiert und die Verantwortung für meine Entscheidungen übernommen", schrieb sie am 25. Juni. "Ich schulde der Vergangenheit nichts mehr."

In ihrer Botschaft erklärte Gypsy, dass sie trotz ihrer eigenen Fehler keinen Zweifel an der Schuld ihres ehemaligen Partners habe. "Ja, Nicholas Godejohn ist ein zutiefst gestörter Mann", stellte sie klar und betonte auch, dass er den Unterschied zwischen richtig und falsch kannte. Sie gestand außerdem, dass ihr Verhalten unbewusst manipulative Züge angenommen haben könnte, führte dies jedoch auf eigene Traumata und emotionale Unsicherheiten zurück: "Diese Art von Manipulation ist nicht von Boshaftigkeit getrieben. Sie entsteht aus Angst vor Verlassenheit oder einem Mangel an emotionalen Werkzeugen. Der entscheidende Unterschied ist die Absicht."

Gypsy Rose wurde im November 2018 zu zehn Jahren Haft verurteilt, nachdem sie in einem kontroversen Fall für die Verschwörung zum Mord an ihrer Mutter verantwortlich gemacht wurde. Der Fall erlangte breite Aufmerksamkeit, da Clauddine Blanchard ihre Tochter jahrelang unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leiden ließ und sie psychisch wie auch physisch manipulierte. Dieses Kapitel in ihrem Leben beschäftigt Gypsy bis heute. Seit ihrer Freilassung ist sie selbst Mutter geworden. Seither arbeitet sie ihre Erfahrungen auf und setzt sich aktiv für Aufklärung über psychische Gewalt sowie für emotionale Selbstfürsorge ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gypsy-Rose Blanchard im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Gypsy-Rose Blanchard, Internetbekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.ig Gypsy-Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter, April 2025