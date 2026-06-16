Lebensbedrohliche Sepsis: Billy Porter arbeitet an Comeback

Billy Porter (56) meldet sich nach seinem schweren Gesundheitsdrama eindrucksvoll zurück: Der Emmy-, Grammy- und Tony-Preisträger sprach am Montag in der Sendung "CBS Mornings" offen über sein Bühnencomeback in "La Cage Aux Folles" am New York City Center. Dort übernimmt der Schauspieler an der Seite von Wayne Brady (54) die Rolle des Albin. Im Gespräch wurde Billy sichtlich emotional, als es um die lebensbedrohliche Sepsis ging, die ihn im vergangenen Jahr ausgebremst hatte. "Ich habe die Sepsis überstanden. Das ist sehr emotional für mich", sagte er beim Frühstücksfernsehen. "Mein Bein und mein Fuß waren betroffen. Und selbst dieses Video aus den Proben zu sehen, macht mich sehr emotional. Ich bin so dankbar, am Leben zu sein. Ich bin so dankbar, zurück zu sein."

Die Produktion von "La Cage Aux Folles", die vom 17. bis 28. Juni läuft, ist sein erstes großes Bühnenprojekt seit seinem gesundheitlichen Rückschlag. Bei dem Stück handelt es sich um eine komplett mit schwarzen Darstellern besetzte Neuinszenierung des preisgekrönten Musicals von Jerry Herman und Harvey Fierstein, unter der Regie von Robert O'Hara. Die Geschichte dreht sich um ein schwules Pärchen, das gemeinsam einen Drag-Nachtclub in Saint-Tropez betreibt. Billy schwärmte in dem Interview von seinem Co-Star: "Ich habe Wayne und sein Talent geliebt, seit ich ihn das erste Mal getroffen habe. Er kann alles, absolut alles. Er gehört zu den talentiertesten Menschen auf diesem Planeten." Die Rolle des Albin sei für ihn außerdem eine Herzensangelegenheit: "Es ist eine fabelhafte Show. Fabelhaft. Es ist pure Freude. Es ist schwarze, queere Freude – und die brauchen wir gerade jetzt."

Billys Weg zurück auf die Bühne war lang und beschwerlich. Wie der Entertainer zuvor im Podcast "Outlaws" bei TS Madison berichtete, war er nach dem Eingriff ins künstliche Koma versetzt worden und hatte drei Tage lang ums Überleben gekämpft. Die Sepsis hatte solch schwere Komplikationen verursacht, dass Ärzte notfallmäßig eingreifen mussten, um sein Bein zu retten. Nun blickt er mit einer neuen Lebenseinstellung nach vorn. "Ich habe einen neuen Lebensauftrag", sagte er bei "CBS Mornings". "Meine Arbeit auf dieser Erde ist noch nicht getan."

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Getty Images Billy Porter, Schauspieler

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Getty Images Billy Porter im Dezember 2022

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Backgrid / Action Press Billy Porter bei den Brit Awards 2021