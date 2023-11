HIV, Diabetes, Insolvenz: Billy Porter durchlebte Horrorjahr

Ehrliche Worte von Billy Porter (54)! Der Schauspieler ist aus der Serie "Pose" bekannt. Meistens fällt er durch seine extravaganten Outfits auf, doch er hat auch eine ernstere Seite. In der Vergangenheit sprach der Grammy-Gewinner schon öffentlich über seine HIV-Erkrankung und sexuellen Missbrauch. Nun gibt er weitere Einblicke in seine bewegte Vergangenheit – Billy packt aus über die schlimmste Zeit seines Lebens!

Im Jahr 2007 wurde der Serienstar positiv auf HIV getestet, erhielt eine Diabetesdiagnose und musste Privatinsolvenz anmelden – und all das innerhalb von nur fünf Monaten. Die Tatsache, dass er noch am Leben ist, empfinde er seither als einen Triumph: "Ich wäre fast nicht mehr hier." Das einzige Ventil sei für ihn seine Kunst gewesen, erzählt Billy in dem Podcast "Reign with Josh Smith". Sein Beispiel zeige, dass Menschen harte Zeiten durchstehen können: "Alles, was uns widerfährt, können wir überwinden und wieder aufstehen."

Über seine HIV-Diagnose sprach er vor rund anderthalb Jahren zum ersten Mal, obwohl die Feststellung der Krankheit zu dem Zeitpunkt schon weit über ein Jahrzehnt zurücklag. Er habe sich damals dafür geschämt: "Alle meinten, dass ich irgendwann auch zu dieser Statistik gehören würde und dann kam es auch so.

