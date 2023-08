Kurz nach Trennung: Billy Porter bereit für neue Beziehung!

Billy Porter (53) lässt sich von seinem Liebes-Aus wohl nicht runterziehen! Der Schauspieler und Adam Smith hatten sich 2009 kennen und lieben gelernt. Acht Jahre später waren die zwei vor den Altar getreten – doch ihre Ehe war offenbar nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im Juli dieses Jahres gaben sie bekannt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Nur wenige Wochen später scheint Billy aber schon wieder in Dating-Laune zu sein!

Im Interview mit Evening Standard verrät der 53-Jährige, wie er sich nach der Trennung fühlt: "Es ist bittersüß. Aber Beziehungen sind schwierig. Ich werde ihn immer lieben. Wir haben es so weit geschafft, wie wir konnten. Aber wir lernen, wir wachsen und wir leben." Er blicke aber positiv in die Zukunft. Aktuell ist Billy wegen eines Drehs in London, wo er sich offenbar auch schon auf die Suche nach einem neuen Partner macht: "Ich freue mich auf das nächste Abenteuer. Er ist wieder auf dem Markt! Er sucht einen englischen Ehemann!"

Auch aus dem Haus, dass er mit Adam bewohnte, muss Billy bald ausziehen. Aber nicht freiwillig. "Ich muss mein Haus verkaufen, weil wir im Streik sind. Und ich weiß nicht, wann wir wieder [zur Arbeit] zurückkehren werden", erklärt er im Gespräch. Wegen des Autoren- und Schauspielerstreiks in Hollywood stehen nämlich einige seiner kommenden Produktionen still, weshalb er weniger Einkünfte habe.

Getty Images "Glow"-Darsteller Billy Porter und sein Mann Adam Smith, September 2021

Getty Images Billy Porter bei den AMAs 2021

Getty Images Billy Porter, Schauspieler

