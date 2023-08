Wegen Hollywood-Streik: Billy Porter muss Haus verkaufen!

Billy Porter (53) verliert sein geliebtes Zuhause! Der Schauspieler und sein heutiger Ex-Mann Adam Smith hatten jahrelang in New York gewohnt. Erst 2020 waren die beiden dann in Long Island sesshaft geworden: Für rund 1,2 Millionen Euro kauften sie sich da ein Haus. Doch nur drei Jahre nach dem Einzug und wenige Monate nach dem Ehe-Aus muss Billy sich nun von seinem Heim verabschieden. Der Grund: der aktuelle Streik der Hollywood-Autoren und Schauspieler!

Das verrät der 53-Jährige im Interview mit Evening Standard. "Ich muss mein Haus verkaufen, weil wir im Streik sind. Und ich weiß nicht, wann wir wieder [zur Arbeit] zurückkehren werden", gibt er offen zu. Schauspieler und Künstler, die wie er noch nicht das große Geld verdienen, leben "von Scheck zu Scheck." Sie seien angewiesen auf die Produktionen, die jetzt stillstehen. "Ich sollte in einem neuen Film mitspielen und in einer neuen Fernsehshow, die im September beginnt. Nichts von alledem kommt zustande", klagt er.

Wegen des Streiks liegen zahlreiche Film- und TV-Produktionen auf Eis. Laut Variety verzögern sich beispielsweise die Dreharbeiten des Netflix-Hits Emily in Paris sowie der gehypten Dramaserie Euphoria. Auch auf den nächsten Spiderman-Teil oder den dritten Deadpool-Film müssen Fans deshalb noch ein bisschen länger warten.

