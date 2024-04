Präsidenten-Dinner: Das waren die besten Looks der Stars!

Am Samstagabend fand das alljährliche "White House Correspondents’ Dinner" statt, um Gelder für die Journalisten des Weißen Hauses zu sammeln. Dazu trafen sich neben dem Team des US-Präsidenten auch einige von Hollywoods größten Stars im Washington Hilton Hotel. Supermodel Coco Rocha (35) erschien in einer ausgefallenen, rosafarbenen Robe von Designer Christian Siriano (38) und kombinierte dazu eine Statement-Kette mit großem Blumenanhänger. Auch Billy Porter (54) begeisterte mit seinem Look: Der Schauspieler hatte sich für einen knöchellangen, glitzernden Kaftan entschieden, den er über einem weißen Hemd trug. Seine silbernen, hochhackigen Stiefel glitzerten mit seinem Schmuck und dem Gewand um die Wette. Ein weiterer Hingucker war Schauspielerin Da'Vine Joy Randolph (37) – ihr elegantes, grünes Kleid hatte sogar eine kleine Schleppe!

Wer in Sachen Fashion noch überraschte? Star Trek-Darsteller Chris Pine (43) und Musiker Questlove! Während der Schauspieler in seinem schwarz-weißen Outfit eine eher klassische Silhouette präsentierte, entschied sich der Drummer für einen ausgefalleneren Look: Sein lockeres Jackett war über und über mit Farbklecksen bespritzt! Dazu wirkte die Sonnenbrille mit goldenem Rahmen besonders cool. Allerdings kann sich auch Chris' Look sehen lassen, obwohl der Anzug selbst eher simpel angelegt ist. Denn der Schauspieler trägt seit Kurzem einen Vollbart, der dem "Don't Worry Darling"-Darsteller fast schon etwas Verruchtes verleiht. House of Cards-Star Rachel Brosnahan (33) verzauberte mit ihrem Abendkleid vor allem, weil das Top und der Rock von einer Reihe von Schleifen zusammengehalten wurden.

Wie es die Tradition des Dinners besagt, war auch dieses Jahr wieder ein Komödiant der Host des Abends. Diese Rolle übernahm Colin Jost (41), der mit seiner Frau Scarlett Johansson (39) gemeinsam auf dem roten Teppich posierte. Während Colin einen einfachen schwarzen Smoking mit Fliege trug, erschien seine Partnerin in einem bezaubernden weißen Kleid, dessen Saum mit einer dezenten silbernen Borte verziert war. Auch das TV-Paar Jax Taylor (44) und Brittany Cartwright (35) waren anwesend, allerdings liefen sie nicht gemeinsam über den roten Teppich. Bereits im Februar hatten die beiden die Neuigkeit veröffentlicht, dass sie eine Beziehungspause einlegen würden. Wie Colin trug auch Jax einen klassischen Anzug, aber Brittany hatte sich mehr ins Zeug gelegt: Sie trug ein schwarzes Kleid mit Korsetttop und figurbetontem Rock. Dazu durften lange schwarze Handschuhe und dezenter silberner Schmuck natürlich nicht fehlen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Coco Rocha, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Questlove, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Pine, Schauspieler

Getty Images Scarlett Johansson and Colin Jost, 2024

Getty Images Brittany Cartwright, 2024

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Looks der Stars? Ich finde alle sehr schön! Na ja, meinen Geschmack treffen sie nicht wirklich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de