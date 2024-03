"Langer Kampf": Billy Porter trauert um seine Mutter (†79)

Billy Porter (54) muss einen geliebten Menschen verabschieden. Der Schauspieler musste in seinem Leben schon einige harte Zeiten durchstehen: So ist er unter anderem an HIV erkrankt, leidet an Diabetes und musste bereits Privatinsolvenz anmelden. Im vergangenen Jahr trennte er sich zudem nach sechs Jahren von seinem Ehemann Adam. Nun muss er einen weiteren Schicksalsschlag verkraften: Billys geliebte Mutter ist verstorben.

"Schweren Herzens verkünden wir das Ableben unserer liebenden Mutter, Cloerinda Jean Johnson Porter-Ford. Wir waren direkt neben ihr, als sie ihren letzten Atemzug machte, in unseren Armen liegend", beginnt der Sänger sein trauriges Statement auf Instagram. Seine Mutter habe ihr Leben trotz Einschränkungen in vollen Zügen gelebt und ihm viele wichtige Werte auf den Weg gegeben. "Ihr Kampf war lang und hart – sie tat es mit Anmut und Integrität. Mami wird für immer in unseren Herzen bleiben", führt Billy aus.

2017 hatte Billy in einem Interview mit Build Series erzählt, dass seine Mutter mit einer generativen Behinderung geboren sei. Diese sei immer weiter fortgeschritten, wodurch sich ihr Gesundheitszustand stetig verschlechterte. Cloerinda wurde 79 Jahre alt.

Facebook / Billy Porter Billy Porter (M.) mit seinem Ex-Mann, seiner Mutter und seiner Schwester, Januar 2020

Getty Images Schauspieler Billy Porter bei den Emmy Awards 2021

Getty Images Billy Porter bei den Grammy Awards

