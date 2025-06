Glenn Close und Billy Porter im "Hunger Games"-Prequel dabei

Glenn Close (78) und Billy Porter (55) stoßen zum Cast des kommenden Films "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping", wie Lionsgate bekannt gab. In der Verfilmung des im März veröffentlichten Buches von Suzanne Collins (62) übernimmt Glenn die Rolle der strengen und berechnenden Drusilla Sickle, der Begleiterin der Tribute aus Distrikt 12. Billy spielt Magno Stift, Drusillas entfremdeten Ehemann und Designer der Tribute. Der Film, ein Prequel zur beliebten "Tribute von Panem"-Reihe, kommt am 20. November 2026 in die Kinos.

Das Prequel erzählt die Geschichte des jungen Haymitch Abernathy, verkörpert von Joseph Zada. Haymitch, später dargestellt von Woody Harrelson (63), wird gezwungen, an den 50. Hungerspielen teilzunehmen – bekannt als das zweite "Quarter Quell". Neben Glenn und Billy gehören auch Stars wie Ralph Fiennes (62) als Präsident Snow, Elle Fanning (27) als junge Effie Trinket und Kieran Culkin (42) als Caesar Flickerman zum hochkarätigen Cast. Die Dreharbeiten sollen im Sommer 2025 beginnen, während Francis Lawrence (55), der bereits mehrere Filme der Serie inszenierte, erneut die Regie übernimmt.

Für Glenn Close und Billy Porter sind diese Rollen eine weitere Gelegenheit, ihre außergewöhnlichen Talente unter Beweis zu stellen. Glenn, die im Laufe ihrer Karriere acht Oscar-Nominierungen sowie zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, gilt als Ikone von Film und Fernsehen. Billy Porter ist ebenfalls ein preisgekrönter Künstler, der unter anderem für seine Rolle in "Pose" einen Emmy gewann. Neben der Schauspielerei hat sich Billy auch auf internationalen Bühnen einen Namen gemacht – zuletzt als Emcee in "Cabaret" im Londoner West End. Die Zusammenarbeit der beiden Stars in einem so renommierten Franchise weckt hohe Erwartungen bei Fans und Kritikern gleichermaßen.

Getty Images Glenn Close 2025 auf dem Sundance Film Festival in Park City, Utah

Getty Images Billy Porter, Schauspieler

