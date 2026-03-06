Lebensbedrohliche Sepsis: Billy Porter war klinisch tot

Billy Porter (56) hat nun über seinen lebensbedrohlichen Kampf gegen eine Sepsis gesprochen, die ihn im vergangenen September für mehrere Tage ins Koma stürzte. Der 56-Jährige, der aufgrund der Erkrankung seine Rolle als Emcee in der Broadway-Produktion "Cabaret" abbrechen musste, schilderte jetzt im Podcast "Outlaws" die dramatischen Ereignisse. Was als Routineuntersuchung beim Arzt begann, entwickelte sich innerhalb von Minuten zu einer medizinischen Notsituation: Ein Nierenstein hatte sich in Billys Harnröhre festgesetzt und eine schwere Infektion verursacht. Daraufhin wurde er ins künstliche Koma versetzt: "Ich war drei Tage lang tot", sagte Billy. "Ich bin ein Wunder. Ich bin ein wandelndes Wunder."

Die Infektion führte laut Just Jared zu einer sogenannten Urosepsis, die im Harntrakt beginnt und sich bis zu den Nieren ausbreitet. "Es brodelte hoch und ich wurde innerhalb von Minuten uroseptisch", erklärte Billy. Aufgrund der Schwere seines Zustands wurde er sofort an eine ECMO-Maschine angeschlossen, eine Form der lebenserhaltenden Behandlung. Doch auch dann war die Gefahr noch nicht gebannt: Die Ärzte diagnostizierten bei ihm ein Kompartmentsyndrom im Bein. "Sie mussten mich im Koma auf beiden Seiten meines Beins aufschneiden, vom Knie bis zur Hüfte, und die Wunde zwei Tage lang offen lassen, um mein Bein zu retten", berichtete er.

Der Darsteller, der in der Vergangenheit bereits offen über seine HIV-Erkrankung und andere persönliche Herausforderungen gesprochen hat, ist mittlerweile vollständig erholt und zeigt sich dankbar über seine Genesung. "Ich bin so dankbar, hier zu sein", betonte er. "Es ist so ein Geschenk." Die Erfahrung habe ihm wertvolle Lebenslektionen vermittelt: "Als ich in meinem Krankenhausbett saß und nachdachte, hörte ich einige Dinge. Das erste, was ich hörte, war: Arbeite klüger, nicht härter", erzählte Billy. "Das zweite, was ich hörte, war: Sei gehorsam und folge dem Ruf. Und das dritte, was ich hörte, war: Hör niemals wieder auf, die Wahrheit zu sagen."

Getty Images Billy Porter, April 2024

Getty Images Billy Porter im Dezember 2022

