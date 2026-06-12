Madonna wird globale Markenbotschafterin von KIKO Milano

Madonna (67) hat einen neuen Job: Die Sängerin wurde offiziell zur globalen Markenbotschafterin der italienischen Kosmetikmarke KIKO Milano ernannt. Das gab das Unternehmen am 8. Juni laut Just Jared bekannt. Im Zuge der Partnerschaft entstand die Kampagne "The KIKO Show", für die Modefotograf Rafael Pavarotti hinter der Kamera stand. Den Soundtrack liefert ein exklusiver Remix von Madonnas aktuellem Song "Bring Your Love", produziert von Stuart Price. Am Abend des 8. Juni feierte die Kampagne dann mit einem glamourösen Launch-Event Premiere – und Madonna war mittendrin statt nur dabei: Sie legte gemeinsam mit DJ Honey Dijon hinter dem DJ-Pult auf.

Im Rahmen der Kampagne positioniert KIKO Milano Madonna als Verkörperung der sogenannten "Italianità". "Madonna ist der Inbegriff. Sie ist alles. Die Zusammenarbeit mit Madonna hat es uns ermöglicht, KIKO Milano auf das nächste Level zu bringen", erklärte Drew Elliott von der Marke in einem Statement. Gleichzeitig expandiert KIKO Milano in den USA: In Partnerschaft mit dem Kaufhaus Macy's eröffneten am 6. Juni drei neue Filialen – darunter im Flaggschiff-Store am Herald Square in New York City. Weitere Standorte sollen in den kommenden Monaten folgen.

Madonna ist eben immer für eine Überraschung gut. Erst vor wenigen Tagen sorgte sie in New York City für offene Münder, als sie am Donnerstagabend plötzlich ein Mini-Konzert mitten auf dem Times Square spielte. In Kooperation mit der Dating-App Grindr feierte sie dort den Pride Month und zugleich die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Confessions II". Zum Abschluss rief sie laut TMZ ins Publikum: "Danke, dass ihr gekommen seid, ich liebe euch, Happy Pride!"

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna posiert mit Sonnenbrille vor der Kamera

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna performt mit Drake beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2015 in Indio, Kalifornien

Ist Madonna aus eurer Sicht die richtige Wahl als globale KIKO-Botschafterin? Ja – ihre Starpower hebt die Marke aufs nächste Level. Eher nicht – passt stilistisch nicht so recht zu KIKO. Ergebnis anzeigen