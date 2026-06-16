Nach Koma und Not-OPs: Bonnie Tyler sagt alle Konzerte ab

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Bonnie Tyler (75): Die walisische Sängerin muss sämtliche Sommerkonzerte absagen. Das gab ihre Familie jetzt in einem Statement gegenüber Daily Mail bekannt. Bonnie, die nach einer Notoperation am Darm in Portugal ins künstliche Koma versetzt worden war und inzwischen wieder aufgewacht ist, befindet sich weiterhin auf der Intensivstation. Alle geplanten Shows bis Ende August fallen aus – und auch einige Termine danach werden möglicherweise verschoben. "Wir entschuldigen uns bei allen Fans von Bonnie und bei unseren Veranstalterpartnern für die Enttäuschung, die das verursachen wird", heißt es in der Mitteilung der Familie.

Die gute Nachricht: Ihr Zustand verbessert sich. "Ihre Ärzte sind nach wie vor zuversichtlich, dass sie sich gut erholen wird, aber das wird Zeit brauchen", schreibt die Familie. Für den Herbst bleiben die Konzerttermine vorerst im Kalender – und die Familie gibt auch schon einen Ausblick auf 2027: Man hoffe, Bonnie nächstes Jahr wieder auf Tour schicken zu können. Außerdem versichert die Familie, die Öffentlichkeit über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, und bittet gleichzeitig weiterhin um Privatsphäre. Bonnie selbst sei sich der weltweiten Anteilnahme bewusst und dankbar dafür.

Erst kürzlich gab es ein positives Update: Am Montag bestätigte das Management, dass Bonnie aus dem Koma erwacht ist. Gleichzeitig hieß es aber auch: "Bonnie liegt nicht mehr im Koma, ist aber nach wie vor schwer krank." Laut der Stellungnahme, die unter anderem Bild vorlag, gehe es der "Total Eclipse of the Heart"-Interpretin Stück für Stück besser. Doch der Genesungsprozess komme nur langsam voran.

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Imago Bonnie Tyler bei einem Konzert in Madrid, Las Noches del Hipódromo, 30. Juli 2021

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Getty Images Bonnie Tyler beim Photocall zum Eurovision Song Contest 2013 in der Malmö Arena

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Imago Bonnie Tyler beim Jazz & Joy Festival in Worms

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