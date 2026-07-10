Prinz William und Kate bekunden Trauer um Bonnie Tyler (†75)

Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) zeigen sich nun tief betroffen vom Tod der walisischen Sängerin Bonnie Tyler (†75). Der Prinz von Wales veröffentlichte jetzt laut Hello Magazine eine persönliche Botschaft und würdigte darin die außergewöhnliche Karriere der Musiklegende. "Wir sind zutiefst bestürzt über den Tod von Bonnie Tyler", schrieb William. "Als stolze walisische Ikone berührte ihre außergewöhnliche Stimme und unvergessliche Musik Millionen Menschen auf der ganzen Welt und wird auch kommende Generationen weiter inspirieren." Zudem seien die Gedanken des Paares bei Bonnies Ehemann, ihrer Familie, ihren Freunden und allen Menschen, die sie geliebt haben.

Zu seiner emotionalen Nachricht teilte der Thronfolger ein Foto, das ihn und Bonnie Tyler im Jahr 2023 auf Schloss Windsor zeigt. Damals hatte William der Sängerin persönlich ihren MBE-Orden für ihre Verdienste um die Musik verliehen. Laut Hello Magazine bezeichnete Bonnie den Moment damals als eine große Ehre und schwärmte: "Es ist ein sehr aufregender Tag, den ich nie vergessen werde." Zum Abschluss seiner Botschaft fügte Prinz William auf Walisisch hinzu: "Diolch am y gerddoriaeth" – "Danke für die Musik".

Bonnie Tyler ist im Alter von 75 Jahren unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal verstorben. Die Sängerin, die mit ihrer kraftvollen Stimme und Welthits wie "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" und "It's a Heartache" Musikgeschichte schrieb, hatte zuvor nach einer schweren Erkrankung und einer Notoperation am Darm um ihre Gesundheit gekämpft. Zwar gab es zwischenzeitlich Hoffnung, nachdem sie ein künstliches Koma überstanden hatte, doch ihr Zustand blieb weiterhin kritisch. Die Nachricht von ihrem Tod löste weltweit große Anteilnahme aus und ihre Hits dürften unvergessen bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William beim Royal Garden Party im Buckingham-Palast in London, 8. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Imago Bonnie Tyler bei einem Konzert in Madrid, Las Noches del Hipódromo, 30. Juli 2021

Anzeige Anzeige