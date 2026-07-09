Bonnie Tylers Megahit wurde in Deutschland ganz neu geboren

Die Musikwelt trauert um Bonnie Tyler (75). Die walisische Sängerin ist tot, und ihr wohl größter Hit "Total Eclipse of the Heart" erlebt wieder eine neue Welle der Aufmerksamkeit. Was dabei viele nicht wissen: In Deutschland hat der Song längst ein zweites Leben als Musical-Klassiker gefunden. Unter dem Titel "Totale Finsternis" ist er fester Bestandteil des Musicals "Tanz der Vampire" – und wer den Abend im Theater erlebt hat, wird die Melodie unweigerlich wiedererkennen.

Der Originalsong stürmte 1983 die internationalen Charts und setzte sich an der Spitze fest. Diese Strahlkraft inspirierte den deutschen Texter Michael Kunze dazu, eine eigene Variante für "Tanz der Vampire" zu schaffen. Mit Erfolg: Im Jahr 2006 wählte das Musicalpublikum "Totale Finsternis" zum "Größten Musical-Hit aller Zeiten". Im Stück markiert das Lied den dramatischen Wendepunkt der Geschichte, in dem Graf von Krolock die junge Sarah in sein Schloss lockt und sie dem Einfluss des Vampirs verfällt.

Die Verbindung zwischen dem Pophit und der Vampirwelt ist dabei kein Zufall, sondern hat eine besondere Entstehungsgeschichte. Der Songwriter Jim Steinman hatte "Total Eclipse of the Heart" ursprünglich für ein Musical namens "Dance of the Vampires" geschrieben – die englischsprachige Variante von "Tanz der Vampire". Das Musical floppte, doch der Song überlebte und wurde durch Bonnie zu einem weltweiten Pophit. "Totale Finsternis" wiederum war bereits für den gleichnamigen Kinofilm von Roman Polanski (92) komponiert worden, auf dem das spätere Musical basiert – womit der Kreis zwischen Popmusik und Bühne sich auf besondere Weise schloss.

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Imago Bonnie Tyler bei der "40 Jahre Total Eclipse of the Heart"-Tour im Admiralspalast, Berlin, 02.10.2023

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Getty Images Roman Polanski, Filmemacher

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Getty Images Bonnie Tyler beim Photocall zum Eurovision Song Contest 2013 in der Malmö Arena

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