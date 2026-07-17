Erste Details: Hier wird Bonnie Tylers Begräbnis stattfinden

Knapp zwei Wochen nach dem Tod von Bonnie Tyler (†75) hat ihre Familie nun die Pläne für die Trauerfeierlichkeiten bekanntgegeben. Die Sängerin, die am 8. Juli 2026 im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro gestorben war, soll in ihrer Heimat Wales verabschiedet werden. Wie die Familie gegenüber dem South Wales Evening Post bestätigte, wird Bonnies Sarg am 15. August um 15:30 Uhr in die walisische Stadt Mumbles gebracht. Fans sind eingeladen, ihr auf der Newton Road die letzte Ehre zu erweisen – und sollen sich dafür rund 15 Minuten vorher dort einfinden. Die eigentliche Gedenkfeier findet dann zwei Tage später, am 17. August, um 12 Uhr im Swansea Minster statt.

Im Anschluss an die Trauerfeier soll Bonnie in einem Rolls-Royce in ihr Heimatdorf Skewen gebracht werden, wo sie liebevoll als "Skewen Girl" bekannt war. Dort ist gegen 13:20 Uhr ein privater Gottesdienst im Familienkreis geplant. In einer Traueranzeige des Bestattungsunternehmens William Pressdee Funeralcare, die der BBC vorlag, wird die Musikerin als "eine warmherzige, großzügige Künstlerin beschrieben, deren Musik Generationen berührt hat und die Tanzflächen und Karaoke-Kabinen auf der ganzen Welt weiterhin füllt." Statt Blumen wünscht sich die Familie Spenden für zwei Organisationen, für die Bonnie als Schirmherrin tätig war: das Noah's Ark Children's Hospital for Wales und Cerebral Palsy Cymru.

Bonnie, die mit bürgerlichem Namen Gaynor Hopkins hieß, hatte in den Monaten vor ihrem Tod mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Mai war sie nach einem Notfalleingriff am Darm in ein künstliches Koma versetzt worden. Ihr Sprecher teilte damals mit, dass sie zwar aus dem Koma erwacht sei, sich aber weiterhin in einem sehr schlechten Zustand auf der Intensivstation befinde. Noch kurz zuvor hatte sie sich in einem TV-Interview voller Energie gezeigt: Im Februar schwärmte sie in der ITV-Sendung von Lorraine Kelly (66) von geplanten Tourneen durch Großbritannien und erklärte, wie sehr sie ihre Arbeit liebe. Bonnie hinterlässt ihren Ehemann Robert Sullivan, mit dem sie mehr als 50 Jahre verheiratet war, sowie mehrere Nichten und Neffen.

Anzeige Anzeige

Imago Bonnie Tyler beim Jazz & Joy Festival in Worms

Anzeige Anzeige

Imago Bonnie Tyler bei einem Auftritt, 1987

Anzeige Anzeige

Imago Bonnie Tyler mit Ehemann Robert Sullivan, Juni 2017