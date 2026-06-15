Positives Update: Bonnie Tyler ist aus dem Koma aufgewacht

Seit Anfang Mai bangen Fans um Bonnie Tyler (75). Die Sängerin wurde notoperiert und fiel anschließend ins Koma. Nun gibt es endlich erfreuliche Nachrichten: Ihr Management bestätigt, dass Bonnie aus dem Koma erwacht ist. Ihr Zustand sei aber weiterhin ernst. "Bonnie liegt nicht mehr im Koma, ist aber nach wie vor schwer krank", heißt es in der Stellungnahme, die unter anderem Bild vorliegt. Stück für Stück gehe es der "Total Eclipse of the Heart"-Interpretin besser und die Ärzte seien zuversichtlich, dass sie sich vollständig erholen werde. Aktuell gehe der Genesungsprozess aber nur langsam voran.

Bonnie wurde vor einigen Wochen in einem Krankenhaus in Portugal am Darm operiert. Wie Daily Mail berichtete, erlitt sie eine Darmperforation, weshalb sie umgehend in eine Klinik im portugiesischen Faro gebracht wurde. Zunächst hieß es, die 75-Jährige sei stabil, doch nur wenig später folgte die Nachricht, dass sich ihr Zustand verschlechtert habe und die Ärzte sie in ein künstliches Koma versetzen mussten. Zu dem Zeitpunkt schien unklar, wie gut die Chancen auf Besserung stehen. Einige Wochen später spitzte sich die Situation weiter zu, als durch die Zeitung Correio da Manhã bekannt wurde, dass Bonnie einen Herzstillstand erlitten hatte und die Ärzte sie wiederbeleben mussten.

In der Sendung "Good Morning Britain" meldete sich zwischenzeitlich Bonnies guter Freund Liberto zu Wort und machte den Fans Mut: "Die Ärzte sind positiv, was die Situation angeht, aber bislang sieht es nicht so gut aus." Ihr Ehemann Robert Sullivan weiche ihr zudem nicht von der Seite. Damit dürften die Fans der Musikerin zwar beruhigt gewesen sein, doch ihre Familie fand es gar nicht gut, dass Liberto sich öffentlich äußerte. "Bonnies Familie ist sehr enttäuscht über die vielen reißerischen und unwahren Gerüchte, die derzeit in den Medien kursieren, und möchte klarstellen, dass Liberto Mealha sie in keiner Weise vertritt und in Bezug auf Bonnie keinen Kontakt zu ihnen hat", heißt es in einem Statement auf der offiziellen Website.

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Getty Images Bonnie Tyler beim Eurovision Song Contest 2013 im Malmö Arena

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Imago Bonnie Tyler bei der "40 Jahre Total Eclipse of the Heart"-Tour im Admiralspalast, Berlin, 02.10.2023

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Getty Images Bonnie Tyler beim Photocall zum Eurovision Song Contest 2013 in der Malmö Arena