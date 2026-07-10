Letztes TV-Interview vor Bonnie Tylers Tod enthüllt Pläne

Bonnie Tyler (†75) sprach wenige Monate vor ihrem Tod in ihrer letzten TV-Sendung offen über ihre Zukunftspläne – und die hatten es in sich: In der ITV-Show von Moderatorin Lorraine Kelly (66) erzählte die Musikerin im Februar begeistert von ihren anstehenden Tourneen quer durch Großbritannien. Shows in Manchester, London und Cardiff standen auf dem Programm, wie sie im Gespräch verriet. Auf die Frage, ob sie irgendwann kürzertreten wolle, antwortete Bonnie: "Ich sage oft, nächstes Jahr werde ich langsamer machen – aber ich liebe, was ich tue." Die Sängerin starb am 8. Juli 2026 in einem Krankenhaus in Portugal.

In der Sendung blickte Bonnie gemeinsam mit Lorraine nicht nur nach vorn, sondern auch auf ihre jahrzehntelange Karriere zurück. Auf ihr jugendliches Aussehen angesprochen, führte die Sängerin dies auf ihr gutes Leben zurück und schwärmte von ihren Touren: "Wir haben viel Spaß. Ich erzähle viele Geschichten zwischen meinen Songs – worum es geht und so. Ich hatte ein wunderbares Leben."

Ihr letzter öffentlicher Auftritt fand im März im Londoner O2 Shepherd's Bush Empire statt. Wenige Wochen nach dem Konzert wurde sie nach starken Schmerzen notoperiert und anschließend ins Krankenhaus nach Faro eingeliefert. Auf ihrer offiziellen Website bestätigte ihre Familie nun ihren Tod: "Bonnies Familie und ihr Team sind am Boden zerstört und geben bekannt, dass Bonnie letzte Nacht unerwartet im Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Erkrankung verstorben ist, wegen der sie behandelt wurde."

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Getty Images Bonnie Tyler beim Photocall zum Eurovision Song Contest 2013 in der Malmö Arena

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Getty Images Lorraine Kelly beim ITV-Palooza in London im November 2019

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Imago Bonnie Tyler bei einem Auftritt, 1987