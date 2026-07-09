Nach diesem Vorfall mied Bonnie Tyler (†75) jedes Festival

Die Musikwelt trauert um Bonnie Tyler (†75): Die Sängerin, die mit "Holding Out for a Hero" und "Total Eclipse of the Heart" weltberühmt wurde, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das bestätigte ihr Management kürzlich in einem Statement auf ihrer Website. Demnach starb Bonnie in einem Krankenhaus in Portugal, nachdem sie zuvor wegen einer Erkrankung behandelt worden war. Durch die traurige Nachricht rückt auch ein besonders prägender Moment ihrer Karriere wieder in den Fokus: ein für sie traumatischer Auftritt beim Reading Festival im August 1988, bei dem sie gemeinsam mit Rockkollege Meat Loaf (†74) auf der Bühne stand.

Damals hatten die Veranstalter des traditionsreichen Rock-Events in England laut Mirror versucht, das Line-up massentauglicher zu machen und neben harten Rock- und Metalbands auch Popacts zu buchen. Doch ein Teil der Zuschauer reagierte wütend. Wie Bonnie Jahre später bei einem Auftritt an der Cambridge Union erzählte, flogen während ihres Sets Flaschen in Richtung Bühne. Die Musikerin blieb dennoch oben und versuchte, ihre Band zum Durchhalten zu bewegen. "Bleibt hier, Jungs, sie sind keine guten Schützen", scherzte sie zunächst. Für Meat Loaf, der nach ihr spielte, endete der Abend dagegen mit einer Verletzung: Eine geworfene Flasche traf ihn im Gesicht und brach ihm die Nase, woraufhin er seinen Auftritt nach nur wenigen Songs abbrach. Nach diesem Albtraum kehrte Bonnie nie wieder auf große internationale Festivals zurück.

Abseits solcher dramatischen Bühnenmomente sprach Bonnie immer wieder auch sehr persönlich über die Menschen, die ihr Leben geprägt haben. Besonders eng war ihre Verbindung zu ihrer verstorbenen Mutter Elsie Hopkins, der sie einen entscheidenden Anteil an ihrer Karriere zuschrieb. Die Musikerin war überzeugt, ohne den Rückhalt ihrer Mutter wohl nie Sängerin geworden zu sein, wie sie einst in einem Interview mit dem Magazin Yours verriet. Diese familiäre Verwurzelung spielte in ihrem Leben offenbar eine große Rolle. Bonnie war verheiratet und hielt Persönliches trotz ihrer Weltkarriere oft vergleichsweise zurückhaltend aus der Öffentlichkeit heraus.

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Getty Images Sängerin Bonnie Tyler, 1984

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Kohr, Max / ActionPress Meat Loaf, 1993

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Getty Images Bonnie Tyler im Oktober 2017