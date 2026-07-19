Gewusst? Bonnie Tylers Stimme entstand durch missglückte OP

Bonnie Tyler (†75) ist am 8. Juli 2026 im Alter von 75 Jahren gestorben – und hinterlässt eine der unverwechselbarsten Stimmen der Popgeschichte. Doch was kaum jemand weiß: Ihr charakteristisches, raues Timbre verdankt sie einem medizinischen Missgeschick. Nachdem Ärzte Knötchen auf ihren Stimmbändern entdeckt hatten, ließ die walisische Sängerin diese operativ entfernen. Im Anschluss sollte sie sechs Wochen lang vollständige Stimmschonung einhalten – doch sie hielt sich nicht daran, wie das OK Magazine berichtet. Die Folge: bleibende Schäden an ihrer Stimme. Was zunächst wie ein Albtraum klang, entpuppte sich als ihr größtes Geschenk.

Als Bonnie nach dem Eingriff zum ersten Mal wieder ins Aufnahmestudio trat, war die Reaktion eindeutig. Sie erinnerte sich: "Als ich ins Studio kam, sagten alle: 'Um Himmels willen, wo kam denn diese Stimme her?' Ich klang jetzt wie ein weiblicher Rod Stewart." Der Vergleich war kaum zu übersehen – sie übernahm sogar einen ähnlich zerzausten, blond gefärbten Look wie der britische Rockstar. Ihr erstes Lied, das die neue Klangfarbe zur Schau stellte, war "It's a Heartache", das 1977 in Großbritannien bis auf Platz 4 und in den USA bis auf Platz 3 der Charts kletterte. Damit begann ihr internationaler Durchbruch. Noch größer wurde der Erfolg mit "Total Eclipse of the Heart" aus dem Jahr 1983, das in beiden Ländern die Chartspitze erklomm.

Dass Bonnie überhaupt so weit kommen würde, war keine Selbstverständlichkeit. Sie erzählte oft, wie sie als junge Frau zunächst in ihrem Schlafzimmer mit einer Haarbürste sang und sieben Jahre lang auftrat, bevor sie ihren ersten Plattenvertrag bekam. Sie jobbte in Lebensmittelgeschäften, sang in Arbeitervereinsclubs für etwa einen Euro pro Nacht – und berichtete lachend von einem frühen Auftritt, bei dem ihr die Perücke vom Kopf flog. Bis zuletzt ließ sie sich die Freude an der Musik nicht nehmen. In einem ihrer letzten Fernsehinterviews sagte sie in der ITV-Show zu TV-Moderatorin Lorraine Kelly (66): "Ich habe oft gesagt, 'nächstes Jahr werde ich kürzertreten', aber ich kann immer wieder an wunderbaren Orten auftreten und ich liebe, was ich tue. Ich hatte eine wunderbare Reise."

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Getty Images Sängerin Bonnie Tyler, Dezember 2017

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Getty Images Rod Stewart, Juli 2022

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Imago Bonnie Tyler bei der "40 Jahre Total Eclipse of the Heart"-Tour im Admiralspalast, Berlin, 02.10.2023

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