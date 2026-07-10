Bonnie Tyler stürmt nach ihrem Tod gleich doppelt die Charts

Zwei Tage nach dem Tod von Bonnie Tyler (†75) hat die walisische Sängerin die iTunes-Charts regelrecht aufgemischt. Gleich vier ihrer Songs haben es in die deutschen Top Ten geschafft: Angeführt wird das posthume Comeback von der 80er-Jahre-Hymne "Total Eclipse of the Heart" auf Platz eins, dicht gefolgt vom 70er-Jahre-Klassiker "It's a Heartache" auf Platz zwei. Auf Platz drei und vier reihen sich direkt "Holding Out for a Hero" und "Lost in France" ein. Die Single-Version von "Total Eclipse of the Heart" erreicht den neunten Platz.

Nicht weniger beeindruckend ist Bonnies Comeback in den Album-Charts: Mit der Zusammenstellung "The Very Best of Bonnie Tyler" schnappt sie sich den fünften Platz. Zusätzlich schaffen es das Kultalbum "Faster Than the Speed of Night" sowie die Greatest-Hits-Kollektion "Bonnie" auf die Plätze neun und zehn. Auch weltweit macht sich der Effekt bemerkbar: Im globalen Künstler-Ranking klettert die Sängerin posthum bis auf Platz elf. "Total Eclipse of the Heart" allein erreicht in elf Ländern Chart-Gold, "It's a Heartache" stürmt in sechs weiteren Ländern auf Platz eins.

Bonnie Tyler, die am 8. Juli im Alter von 75 Jahren starb, hatte mit ihrer unverwechselbaren Stimme Musikgeschichte geschrieben. Zu Lebzeiten gelangen ihr mit "It's a Heartache" Platz drei der Single-Charts sowie Goldstatus für das Album "Bitterblue" – gemessen an dem, was posthum nun passiert, ein Bruchteil der Aufmerksamkeit, die ihr heute zuteilwird. Dass "Total Eclipse of the Heart" auch abseits der Musikcharts unvergessen blieb, zeigt sich unter anderem darin, dass der Song in Deutschland unter dem Titel "Totale Finsternis" als fester Bestandteil des Musicals "Tanz der Vampire" ein ganz eigenes Publikum gefunden hat.

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Imago Bonnie Tyler live in Huxleys Neue Welt, Berlin 1992

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Getty Images Bonnie Tyler im Oktober 2017

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Getty Images Robert Sullivan und Bonnie Tyler im Mai 2005