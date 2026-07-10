Ben Zucker nimmt der Tod von Freundin Bonnie Tyler sehr mit

Ben Zucker (42) lässt seine Fans an einem sehr persönlichen Moment der Trauer teilhaben: In einer neuen Instagram-Story meldet sich der Sänger nach dem Tod von Bonnie Tyler (†75) zu Wort und ringt dabei sichtbar mit den Tränen. Mehrmals muss Ben ansetzen, bricht ab und versucht es erneut, wie unter anderem RTL berichtet. Schließlich schafft er es, seine Emotionen in Worte zu fassen – und dankt der verstorbenen Rocklegende für alles, was sie für ihn getan hat. Die beiden Künstler verbanden zahlreiche gemeinsame Auftritte und Erinnerungen, die für Ben unvergesslich bleiben.

In der Story erklärt Ben, wie schwer es ihm fällt, überhaupt zu sprechen. "Ja, ist jetzt ungefähr mein fünfter Versuch. Ist aber auch scheißegal, ich mach jetzt einfach", sagt er in dem Clip. Dann richtet er sich direkt an seine verstorbene Freundin: "Ihr wisst ja, unsere großartige Bonnie Tyler ist von uns gegangen. Ich bin da nicht so gut drin. Ich will einfach nur danke sagen. Danke an Bonnie, danke an damals, dass du mit mir den Moment gelebt hast und dass ich durch dich die riesengroße Chance bekommen habe." Schon früh durfte der Schlagersänger mit seinem Idol auf der Bühne stehen: Beim "Schlagerbooom 2017" sangen sie gemeinsam ein Hit-Medley, später folgte ein weiterer großer Moment, als Ben Bonnie bei seinem Abschlusskonzert in der Mercedes-Benz Arena als Überraschungsgast auf die Bühne holte.

Besonders nah geht Ben aber die gemeinsame Geschichte abseits der großen Shows. In dem emotionalen Video erzählt er, wie sehr Bonnie ihn seit seiner Kindheit begleitet hat. "Ich bin mit ihr aufgewachsen. Meine Mama kannte sie schon, als ich noch ein kleiner Bengel war. Bonnie war einfach immer da. Und jetzt ist sie weg. Dann denkt man so: Es ist nicht richtig. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht so richtig verstehen." In einem weiteren Clip, den Ben teilt, kommt auch Bonnie selbst zu Wort – und schwärmt von ihrem Kollegen: "Ich hatte eine richtig gute Zeit heute Abend, weil ich die Gelegenheit hatte, mit Ben Zucker zu singen. Er hat eine tolle Stimme, er ist großartig", sagt sie über den Sänger. Für Ben sind diese Worte nun ein kostbarer Trost.

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Getty Images Ben Zucker in Offenburg, November 2025

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Getty Images Sängerin Bonnie Tyler, Dezember 2017

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Getty Images Ben Zucker, April 2023