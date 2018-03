Schlimmer Anschlag auf Corey Feldman (46)! Der US-Schauspieler ist in der vergangenen Nacht Opfer einer Messerattacke geworden. Drei Männer sollen ihn überrascht und in Los Angeles angegriffen haben. Er wurde sofort im Krankenhaus behandelt. Corey habe heftige Stichwunden erlitten, aber es gehe ihm den Umständen entsprechend relativ gut. Jedoch mache ihm eines ernsthafte Sorgen: Der "Goonies"-Darsteller tippt als Tatmotiv auf Rache!

Wie aus dem Nichts sollen drei Männer zum Auto des einstigen Kinder-Stars gekommen sein. "Ein Mann öffnete meine Tür und hat mit etwas auf mich eingestochen", berichtete Corey auf Twitter. Dazu veröffentlichte der Amerikaner zwei Fotos, die ihn in ärztlicher Behandlung zeigen. In einem weiteren Post richtete er sich an die Polizei. "Das war ein versuchter Mord an mir! Ich habe schon viele Drohungen erhalten und dieser Überfall resultiert daraus. Ich glaube, es hängt alles zusammen", spekulierte der 46-Jährige.

Seiner Vermutung nach habe der Angriff mit seinen Anschuldigungen gegenüber einer Vielzahl von Hollywood-Männern zu tun: Corey beschuldigte sie, ihn und Schauspielkollegen Corey Haim (✝38) im Kindesalter sexuell missbraucht zu haben. "Genug ist genug. Wie krank sind diese Leute?", twitterte er geschockt weiter.

Twitter / Corey_Feldman Corey Feldman im Krankenhaus in Hollywood, Kalifornien

WENN Corey Feldman beim 9. "Babes in Toyland Charity Toy Drive"

Jason Merritt/Getty Images Corey Feldman beim "Bonnaroo Music & Arts Festival" 2015

