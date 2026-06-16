Teyana Taylor erhält Icon of the Year bei BET Awards 2026

Teyana Taylor (35) wird bei den BET Awards 2026 mit dem Icon of the Year Award ausgezeichnet. Das gab der Sender BET am Dienstag, dem 9. Juni, bekannt. Die Ehrung würdigt die Sängerin und Schauspielerin für ihren kulturellen Einfluss und ihre kreativen Leistungen. Die 35-Jährige gilt demnach als "multidimensionale kreative Kraft", die die Popkultur gerade auf besondere Weise prägt. Die Verleihung findet am 28. Juni live im Peacock Theater in Los Angeles statt, moderiert von Comedian Druski.

Connie Orlando, EVP für Specials, Music Programming & Music Strategy bei BET, erklärte in einem Pressestatement: "Teyana Taylor verkörpert, was es in diesem Moment bedeutet, eine Ikone zu sein. Sie bittet nicht darum, am Tisch sitzen zu dürfen – sie baut den Tisch, gestaltet die Räume und gibt den Ton an für alle, die eintreten." Der Award selbst sei für den Künstler gedacht, der "diesen Moment definiert". Teyana ist dabei nicht die einzige Geehrte des Abends: Auch Lauryn Hill (51) wird ausgezeichnet – sie erhält den erstmals verliehenen Living Legend Icon Award, der von Sprite gesponsert wird. Bei den regulären Nominierungen führt Cardi B (33) das Feld mit sechs Nominierungen an, gefolgt von Kendrick Lamar (38) und Mariah the Scientist mit je fünf.

Zuletzt sorgte die Künstlerin allerdings auch für Drama: Vor rund einem Monat gab es bei den Billboard Women in Music Awards im Hollywood Palladium einen peinlichen Teleprompter-Fauxpas. Teyana stand als Empfängerin des Visionary Award auf der Bühne, doch ihr Redetext fehlte komplett. Stattdessen soll auf dem Screen eine Anweisung gestanden haben, die sie sogar selbst vorlas: "Teyana Taylor, wir haben kein Skript für dich. Bitte Bühne rechts verlassen." Dann verließ sie wortlos die Bühne.

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Getty Images Teyana Taylor bei den American Music Awards 2026 im MGM Grand Garden Arena, Las Vegas

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Getty Images Cardi B und Teyana Taylor beim Victoria’s Secret Fashion Show 2024 Event in New York City, Oktober 2024

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Getty Images Teyana Taylor performt bei den American Music Awards 2026 im MGM Grand Garden Arena, Las Vegas