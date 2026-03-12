Teyana Taylor möchte "One Battle After Another"-Spin-off

Mit Perfidia Beverly Hills in Paul Thomas Andersons (55) "One Battle After Another" hat Teyana Taylor (35) eine der eindrucksvollsten Filmfiguren der jüngeren Kinogeschichte erschaffen. Die Entertainerin, die für ihre Rolle bereits eine Oscar-Nominierung und den Golden Globe als Beste Nebendarstellerin eingeheimst hat, lässt das Kapitel Perfidia offenbar nicht ruhen. In Interviews macht Teyana klar, dass sie aktiv an einem Wiedersehen mit ihrer Filmfigur arbeitet. Inspiriert von der Ankündigung, dass Brad Pitts (62) "Once Upon a Time… in Hollywood" mit dem Spin-off "The Adventures of Cliff Booth" eine Fortsetzung erhält, sieht Taylor die Tür für ein ähnliches Projekt weit offen stehen.

Im Film verlässt Perfidia ihren Partner Pat (Leonardo DiCaprio, 51) und ihre gemeinsame Tochter Willa (Chase Infiniti), nachdem sie ihre linksradikale Gruppe French 75 ans Militär verraten hat. Ein Zeitsprung von 16 Jahren lässt im Kinosaal viele Fragen offen: Kehrt Perfidia jemals zurück? Gibt es eine Aussöhnung mit Willa? Im Gespräch mit IndieWire erklärte Teyana: "Wir müssen sehen, was Perfidia in diesen 16 Jahren gemacht hat." Besonders der Moment, in dem Willa am Ende des Films die Tür hinter sich schließt, lässt Teyana nicht los. Die Mutter-Tochter-Dynamik zwischen Perfidia und Willa hat im ursprünglichen Film nur angedeutet, wozu diese Beziehung fähig wäre – ein Spin-off könnte genau dort ansetzen und das emotionale Gewicht dieser Verbindung vollständig entfalten. "Die Gespräche sind sehr, sehr real. Ich will allen die Bestätigung geben, dass ich gerade dabei bin, PTA anzuflehen, uns das zu geben. Ich flehe ihn an", sagte Teyana.

Die zweifache Mutter und Performerin mit Wurzeln im Hip-Hop und R&B hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr starke, vielschichtige Frauenfiguren sind, die Fehler machen dürfen und trotzdem geliebt werden. Genau so eine Figur sieht sie in Perfidia, deren Entscheidungen im Film ihre Familie auf eine harte Probe stellen. Während Paul Thomas Anderson für seine intensiven Charakterstudien bekannt ist, öffnet Teyana ihren Fans auf Social Media regelmäßig ein Fenster in ihr Privatleben als Mutter, Musikerin und Schauspielerin. Dort feiern viele sie jetzt nicht nur für ihre Oscar-Nominierung, sondern hoffen gemeinsam mit ihr auf ein Wiedersehen mit Perfidia.

Imago Bei der Schiaparelli Haute Couture Show: Teyana Taylor in Paris, 26. Januar 2026

Imago Chase Infiniti und Leonardo DiCaprio in einer Szene aus "One Battle After Another" (2025)

Getty Images Teyana Taylor mit ihrem Golden Globe für "One Battle After Another", 2026