Ohne großes Tamtam: Teyana Taylor und Kanye vertragen sich

Teyana Taylor (35) macht es offiziell: Die Musikerin und Schauspielerin hat in einem frischen Gespräch mit dem Magazin Vanity Fair erzählt, wie es heute zwischen ihr und Kanye West (48) steht – und das nach Jahren voller Schlagzeilen um den Rapper. Gefragt, ob sie sich von ihm distanziert habe, antwortete Teyana erstaunlich klar und ohne großes Tamtam. Sie sagte, sie müsse nicht allem zustimmen, was er tue oder sage, doch wegstoßen werde sie ihn nicht. Das Interview erschien am Dienstag, kurz nachdem Teyana am Wochenende bei den Golden Globes in Los Angeles als beste Nebendarstellerin geehrt wurde. Mit Kanye, mit dem sie einst bei G.O.O.D Music unter Vertrag stand und in Videos wie "Fade" zusammenarbeitete, verbindet sie weiterhin eine Freundschaft – nur eben zu ihren Bedingungen.

Im Gespräch mit Vanity Fair formulierte Teyana es so: "Ich muss nicht allem zustimmen, was er tut oder sagt, aber ich werde ihn nicht verlassen und sagen: 'Ja, eff was für ein Motherf*****'." Und weiter: "Meine Brüder machen so manche Sachen, denen ich nicht zustimme... Ich misch mich da nicht ein." Öffentliches Bashing bleibt für sie tabu, hinter den Kulissen aber redet sie Klartext. "Wenn du eine echte Antwort willst, frag mich. Wenn er mich etwas fragt, weiß er, dass er eine echte Antwort bekommt", erklärte die Künstlerin. Zugleich betonte sie ihren Fokus auf das Eigene: "Ich kläre sowas hinter den Kulissen und tue, was ich tun muss, um zu helfen. Ich kümmere mich um meine eigenen Angelegenheiten und trinke mein eigenes Wasser." Ihr Verhältnis zu Kanye war einst getrübt: 2020 verabschiedete sie sich frustriert von seinem Label, nachdem sie sich zu wenig wertgeschätzt fühlte. Inzwischen hat sich der Blick nach vorn gelohnt: Ihr jüngstes Album "Escape Room" brachte eine Grammy-Nominierung, vor der Kamera glänzte sie zuletzt im Kinofilm "One Battle After Another" und in der Hulu-Serie "All's Fair" an der Seite von Kim Kardashian (45).

Die taff wirkende Teyana hat auch eine weiche, persönliche Seite. Auf der Golden-Globes-Bühne richtete sie bewegende Worte an junge Mädchen mit der gleichen Hautfarbe wie sie und sprach über Stärke, Sanftheit und Raum für Träume. Ihre Familie spielt im Hintergrund eine große Rolle: Die zweifache Mutter bezieht ihre Töchter liebevoll in große Momente ein, scherzte bei der Dankesrede, sie sollten jetzt bitte die Handys weglegen und zuschauen. Freundschaften, die sie "Familie" nennt, pflegt die Sängerin ruhig und direkt – ohne Tweets, dafür mit Gesprächen. Dieser Ton bestimmt heute ihren Weg: klare Grenzen, ehrliche Worte, viel Arbeit im Stillen. So bleibt die Künstlerin bei sich – und hält Verbindungen, die ihr wichtig sind, auf ihre eigene, unaufgeregte Art.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Teyana Taylor und Kanye West

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

Getty Images Teyana Taylor, Sängerin und Schauspielerin