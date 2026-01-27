Spitzendress & Tiara: Teyana Taylors Wow-Auftritt in Paris

Teyana Taylor (35) hat bei der Haute Couture Show von Schiaparelli in Paris alle Blicke auf sich gezogen. Die Musikerin und Schauspielerin erschien auf den Stufen des Petit Palais in einem knielangen, durchsichtigen Spitzenkleid, das sie mit einem bodenlangen, schwarzen Mantel kombinierte. Ergänzt wurde der Look durch extravagante schwarze Plateausandalen mit Knöchelriemen. Doch es war ihr Kopfschmuck, der die größte Aufmerksamkeit erregte: Teyana trug gleich zwei Kronen, die von der Perlen-Tiara der Kaiserin Eugénie inspiriert sind. Diese historische Tiara war im letzten Jahr bei einem spektakulären Raub im Louvre gestohlen worden. Die funkelnde Strass-Schleife, die Teyana zudem an ihrem Schlüsselbein trug, setzte ihrem Look noch das i-Tüpfelchen auf.

Daniel Roseberry, Creative Director von Schiaparelli, verriet dem Magazin Vanity Fair die Geschichte hinter den Kronen. Er habe sich kurz nach dem Diebstahl gefragt: "Wäre es nicht schön, die gestohlenen Louvre-Juwelen neu zu erfinden?" Teyana, die für ihre mutigen und sinnlichen Outfits bekannt ist, bewies mit diesem Statement-Look ein weiteres Mal ihr Gespür für Mode und ihre Fähigkeit, Geschichten zu erzählen – diesmal ohne Worte, allein durch Kleidung.

Neben ihren glamourösen Auftritten hat Teyana in letzter Zeit auch beruflich viele Erfolge vorzuweisen. Mit ihrer Oscar-Nominierung für ihre Rolle in "One Battle After Another" ist sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Trotz des Ruhmes bleibt sie jedoch bodenständig und fokussiert. Parallel zu ihrer Schauspielkarriere bereitet sie sich derzeit auch auf eine neue Herausforderung vor: Sie wird bald als Gastgeberin bei der renommierten Show "Saturday Night Live" debütieren.

Imago Teyana Taylor bei der Schiaparelli Haute Couture Show Frühjahr/Sommer 2026 während der Paris Fashion Week im Petit Palais

Imago Bei der Schiaparelli Haute Couture Show: Teyana Taylor in Paris, 26. Januar 2026

Getty Images Teyana Taylor mit ihrem Golden Globe für "One Battle After Another", 2026