Ex Iman Shumpert freut sich über Teyana Taylors Award-Erfolg

Teyana Taylor (35) kann sich nicht nur über einen Golden Globe freuen, sondern auch über liebevolle Worte ihres Ex-Mannes Iman Shumpert (35). Der ehemalige NBA-Star zeigte sich jetzt gegenüber TMZ Sports stolz auf die Schauspielerin, die für ihre Rolle in "One Battle After Another" als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde. "Sie hat es gut gemacht. Sie hat es wirklich gut gemacht", erklärte Iman, als er diese Woche in New York City auf die Erfolge seiner Ex-Frau angesprochen wurde. Der 35-Jährige, der selbst bereits in einigen Schauspielrollen zu sehen war, zögerte nicht, Teyana für ihre beeindruckende Leistung zu loben.

Auch privat läuft es bei den beiden offenbar gut. Iman versicherte, dass das gemeinsame Co-Parenting der beiden Töchter Iman "Junie" Tayla und Rue Rose bestens funktioniere. Den Kindern gehe es sehr gut, so der Sportler weiter. Nach der Trennung und der darauffolgenden Scheidung, die Teyana 2023 nach monatelanger Trennung heimlich eingereicht hatte, scheint nun endlich Ruhe eingekehrt zu sein. Ihre Anwältin hatte damals erklärt, dass Teyana versucht habe, die Angelegenheit gütlich und privat zu regeln, um alle Beteiligten zu schützen – insbesondere die gemeinsamen Kinder.

Teyana und Iman waren von 2016 bis 2024 miteinander verheiratet. Die Scheidung verlief zunächst nicht ohne Drama, wie die Musikerin selbst in Interviews andeutete. Trotz der schwierigen Phase betonte Teyana, dass es ihr wichtig sei, für die Kinder ein gutes Elternteam zu bleiben. Eine Scheidung sei für sie wie die Trauer um den Tod eines Lebewesens, erklärte sie. Wenn Kinder im Spiel seien, verstehe man aber, wie wichtig es sei, füreinander da zu sein – zumindest für die nächsten 18 Jahre. Die positiven Äußerungen von Iman deuten nun darauf hin, dass die beiden tatsächlich einen Weg gefunden haben, respektvoll miteinander umzugehen.

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Getty Images Teyana Taylor und Iman Shumpert im Otkober 2019

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Getty Images Teyana Taylor, Iman Shumpert und ihre Kinder Junie und Rue im Januar 2023

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Getty Images Iman Shumpert und Teyana Taylor im Februar 2020