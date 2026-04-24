Wird Teyana Taylor zur großen Drama-Queen der Met Gala 2026?

Am 4. Mai findet die Met Gala 2026 statt – und eine, die garantiert für Gesprächsstoff sorgen wird, ist Teyana Taylor (35). Die Musikerin, Tänzerin und Schauspielerin ist in diesem Jahr nicht nur Gast, sondern auch Teil des Gastgeberkomitees. Seit 2021 erscheint sie regelmäßig auf den berühmten Treppen des Metropolitan Museum of Art in New York und liefert Jahr für Jahr einen Auftritt, der die Modewelt in Staunen versetzt. Kein Wunder also, dass die Augen auch diesmal besonders auf sie gerichtet sein werden.

Ihr erstes Met-Gala-Outfit 2021 war ein silbernes Bra-Top mit langem Schleier von Prabal Gurung. Im Jahr darauf präsentierte sie sich in einem skulpturalen lila Entwurf von Iris van Herpen (41) mit einem schlangenähnlichen Kopfschmuck von House of Malakai. 2023 trug sie einen Tweed-Hosenanzug von Thom Browne, der die Hüftknochen freilegte, bevor sie 2024 in einem rosenverzierten Kleid von The Blonds erschien. Den bisherigen Höhepunkt setzte Teyana jedoch 2025: Passend zum Dresscode "Tailored for You" trug sie einen maßgeschneiderten Zoot Suit der legendären Kostümbildnerin Ruth E. Carter. Gegenüber dem Magazin Vogue erklärte sie zu dem Look: "Ich trage Anzüge, auch wenn das Thema gar nichts mit Anzügen zu tun hat."

Teyana ist nicht nur Musikerin, sondern auch Schauspielerin, Tänzerin und Produzentin – und Mutter von zwei Kindern. Ihr öffentliches Auftreten spiegelt oft ihre künstlerische Handschrift wider: starke Posen, fließende Bewegungen und ein Gespür für Dramaturgie, das von der Bühne direkt auf den roten Teppich überspringt. Über die Jahre hat die Künstlerin enge Bande in die Modeszene geknüpft und arbeitet immer wieder mit Designern zusammen, deren Ästhetiken sie neu interpretiert. Dass sie 2026 im Gastgeberkomitee der Met Gala sitzt, passt zu dieser Entwicklung.

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Getty Images Teyana Taylor bei der Met Gala 2025

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Getty Images Teyana Taylor bei der Met Gala 2022

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Getty Images Teyana Taylor bei der Met Gala 2024