Teleprompter-Panne: Teyana Taylor stürmt sauer von der Bühne

Bei den diesjährigen Billboard Women in Music Awards im Hollywood Palladium kam es zu einem peinlichen Fauxpas, der für reichlich Aufsehen sorgte. Teyana Taylor (35) war bei der Veranstaltung eigentlich als Empfängerin des Visionary Award eingeladen – und sollte die Auszeichnung mit einer Rede und einem Auftritt feiern. Doch als die Sängerin und Schauspielerin die Bühne betrat, lief beim Teleprompter alles schief: Ihr Redetext war schlicht nicht hinterlegt. Stattdessen erschien auf dem Bildschirm eine Anweisung, die Taylor selbst laut vorlas: "Teyana Taylor, wir haben kein Skript für dich. Bitte Bühne rechts verlassen." Ohne ein weiteres Wort zu sagen, verließ die 35-Jährige daraufhin die Bühne.

Die Legende Dionne Warwick (85) rettete den Abend, indem sie Teyana später noch einmal vor das Publikum holte – diesmal im grauen Jogginganzug mit passendem Hoodie, nachdem sie zuvor in einem glamourösen weißen Seidenkleid aufgetreten war. "Wir sind zurück. Und sie hat etwas zu sagen", verkündete Warwick. Teyana hielt schließlich ihre Rede und sparte dabei nicht mit spitzen Kommentaren in Richtung Billboard. "Danke an Billboard für diese unglaubliche Ehre", sagte sie betont trocken – und schnalzte dabei demonstrativ mit der Zunge. "Ihr wisst, dass ich immer gute Reden habe. Ich will meine kleine Rede vorlesen. Ich improvisiere nicht." Gleichzeitig bedankte sie sich bei Billboard für "die Verantwortungsübernahme" und dafür, dass man "sofort in die Kabine kam und anerkannte, was passiert ist". Billboard entschuldigte sich offiziell bei der Künstlerin "für den unangenehmen Fehler" und zeigte sich dankbar, dass sie bereit war, auf die Bühne zurückzukehren. Bewegt sprach Teyana in ihrer Rede auch über ihre Mutter Nikki Taylor, die sie als ihr "Rückgrat" und ihren "sicheren Hafen" bezeichnete. Unter Tränen fügte sie hinzu: "Es war so cool, dich da hinten auf sie losgehen zu sehen" – eine Anspielung auf Nikkis Reaktion hinter der Bühne nach der Panne.

Für Teyana ist die Auszeichnung ein Meilenstein: "Dieses Jahr markiert 20 Jahre in der Musik für mich. 20 Jahre des Erscheinens, auch wenn es wehtat – wie jetzt", sagte sie in ihrer Rede. Das Multitalent hat in den vergangenen Jahren nicht nur als Musikerin, sondern auch als Schauspielerin enorm von sich reden gemacht. Mit ihrer Rolle als Perfidia Beverly Hills in Paul Thomas Andersons (55) Film "One Battle After Another" heimste sie unter anderem eine Oscar-Nominierung ein. Laut eigenen Angaben in Interviews arbeitet sie aktiv daran, diese Figur in einem möglichen Spin-off wieder zum Leben zu erwecken.

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Getty Images Teyana Taylor bei den Billboard Women in Music 2026 im Hollywood Palladium in Los Angeles

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Getty Images Dionne Warwick, Sängerin

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Getty Images Teyana Taylor bei den Billboard Women In Music 2026 im Hollywood Palladium in Los Angeles