Ohne Make-up: Teyana Taylor überrascht mit neuem Look

Teyana Taylor (35) hat ihre Fans mit einem neuen Look überrascht und sich dabei von ihrer natürlichen Seite gezeigt. Die Musikerin postete ein Selfie, auf dem sie mit eisweißem Haar und völlig ungeschminkt zu sehen ist. Auf dem Instagram-Bild posiert Teyana lässig in einem weißen Bademantel, während sie in einem Airbnb in Paris verweilt. Ihren beeindruckenden Glow verdankt die Entertainerin vor allem konsequenter Feuchtigkeitspflege, die sie nach eigenen Angaben niemals auslässt. Gegenüber Bustle verriet sie: "Es gibt nichts Schlimmeres, als aus der Dusche zu kommen, sich das Handtuch umzuwickeln und dann den Körper nicht einzucremen. Das ist das schlimmste Gefühl der Welt. Ich steige buchstäblich wieder rein und mache mich feucht, nur um mich einzucremen."

Obwohl Teyana Zugang zu exklusiven Beauty-Produkten hat, schwört sie auf ihre selbstgemachten Kreationen. Die Schauspielerin mixt sich ihre eigene Feuchtigkeitscreme aus ätherischen Ölen, Olivenöl, Kokosöl, Sheabutter und Vitamin-E-Öl oder Vitamin-E-Creme. "Ich gebe es in eine kleine Schüssel und rühre es um, und es ist das Beste für Feuchtigkeit. Meine Freunde wollen immer ein Glas von meinen Mixturen", erzählte sie. Ihre Hautpflegeroutine ist mittlerweile perfektioniert, doch das war nicht immer so. Nach ihren Schwangerschaften hatte die zweifache Mutter mit Hautproblemen zu kämpfen. "Als ich Kinder bekam und angefangen habe, wirklich mit Ausbrüchen, Pickeln, Unebenheiten und Mitessern zu kämpfen, habe ich mich mit Hautpflege beschäftigt", erklärte sie gegenüber Vogue.

Heute setzt Teyana, die offen zugab, ihren Hollywood-Durchbruch nicht wirklich genießen zu können, auf eine sanfte Pflegeroutine, die speziell auf ihre empfindliche Haut abgestimmt ist. Sie verwendet eine Reiswäsche, ein mildes Peeling und ein beruhigendes Gel. Abschließend nutzt sie ein Gesichtsspray, eine aufpolsternde Lippenmaske und mischt Sonnencreme in ihre Feuchtigkeitscreme. Wenn sie doch einmal Make-up trägt, beginnt sie stets mit ihren markanten, dicken Augenbrauen. In einem Vogue-Video betonte sie: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich damit nicht spaße, okay?" Mit Augenbrauenstift, Stylingwachs und Concealer bringt sie ihre Brauen in Form, bevor sie Foundation, Puder, Rouge und Highlighter aufträgt.

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Instagram / teyanataylor Teyana Taylor, März 2026

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Getty Images Teyana Taylor beim Oscar Nominees Luncheon im Beverly Hilton, Beverly Hills, 10. Februar 2026

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Getty Images Teyana Taylor beim Oscar Nominees Luncheon im Beverly Hilton, Beverly Hills, 10. Februar 2026