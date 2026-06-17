Angelina Jolies Sohn Knox Leon legt Brad Pitts Nachnamen ab

Angelina Jolie (51) hat bei der Vorführung ihres neuen Films "Couture" in New York City für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin erschien am Dienstag in einem schulterfreien schwarzen Abendkleid mit tiefem Ausschnitt und elegantem Faltenwurf vor dem Luxushotel Whitby, wo Fans und Fotografen auf sie warteten. Der Auftritt der "Maleficent"-Darstellerin erfolgte kurz nachdem bekannt geworden war, dass ihr Sohn Knox (17) bei seiner Abschlussfeier an der Fusion Academy in Los Angeles auf seinem Diplom nur noch den Namen Knox Jolie – ohne den Nachnamen seines Vaters Brad Pitt (62) – aufführen ließ. Knox wurde bei der Zeremonie von seiner Mutter sowie seinen Geschwistern Pax (22), Vivienne (17) und Zahara (21) bejubelt.

In "Couture" spielt Angelina eine amerikanische Filmemacherin, die während der Pariser Fashion Week eine Brustkrebsdiagnose erhält. Das Thema liegt ihr persönlich sehr am Herzen: 2013 entschied sie sich nach einem genetischen Test, der ihr ein 87-prozentiges Brustkrebsrisiko anzeigte, für eine vorsorgende doppelte Mastektomie. Gegenüber dem Magazin People erklärte sie, dass der Film "in meiner aktuellen Lebensphase besonders resoniert" und ergänzte: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich vor fünf Jahren stark genug gewesen wäre, um das zu tun – offen und vertrauensvoll zu teilen und wieder verletzlich zu sein." "Couture" soll am 26. Juni in die Kinos kommen. Ebenfalls aktuell: Tochter Zahara hat laut TMZ vor dem Los Angeles Superior Court einen Antrag gestellt, rechtlich nur noch als Zahara Marley Jolie zu heißen – Pitts Nachname soll vollständig gestrichen werden.

Damit wächst die Liste der Kinder, die sich vom Nachnamen ihres Vaters distanziert haben, weiter. Vivienne legte ihn bereits 2024 in einem Playbill-Credit für das Musical "The Outsiders" ab, Shiloh (20) tat es kurz nach ihrem 18. Geburtstag, und auch Maddox (24), der älteste Sohn, hat bereits einen offiziellen Antrag auf Namensänderung zu Maddox Chivan Jolie eingereicht. Angelina und Brad waren von 2014 bis 2019 verheiratet, bevor ihre Scheidung rechtskräftig wurde. Eine endgültige Einigung nach einem rund achtjährigen Rosenkrieg hatte das einstige Hollywoodpaar allerdings erst Ende 2024 erzielt. Ein Insider erklärte damals gegenüber der Zeitung Daily Mail mit Blick auf Brads Verhältnis zu den Kindern: "Er respektiert die Entscheidungen. Er liebt sie, und egal was passiert, er ist immer nur einen Anruf entfernt."

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Getty Images Angelina Jolie und Knox Jolie-Pitt, Governors Awards 2024

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IMAGO / Pond5 Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Juni 2006

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Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021