Brad Pitts Lieblingsfilm hat eine völlig irre Drehgeschichte

Brad Pitt (62) hat einen klaren Filmfavoriten: Während eines Besuchs im Pariser Videoladen JM Video, den er für ein YouTube-Format des Kanals Konbini absolvierte, zog der Schauspieler begeistert eine DVD aus dem Regal – und enthüllte damit gleichzeitig einen seiner absoluten Lieblingsfilme. Es handelt sich um den 1982 erschienenen Abenteuerfilm "Fitzcarraldo" des deutschen Regisseurs Werner Herzog (83). "Einer meiner absoluten Lieblingsfilme", schwärmte Brad in dem Video.

Was den Film so besonders macht, ist nicht nur die Geschichte selbst – die von einem Abenteurer handelt, der im Amazonas ein Opernhaus bauen will –, sondern vor allem die legendären Dreharbeiten dahinter. Für das Werk wurde tatsächlich ein mehrere Hundert Tonnen schweres Dampfschiff über einen Berg gezogen. Besonders begeistert zeigte sich Brad von der Performance des Hauptdarstellers Klaus Kinski (†65), der ursprünglich gar nicht für die Rolle vorgesehen war. Stattdessen sollte Jason Robards die Hauptfigur spielen. "Bei Jason Robards lag etwas Spielerisches in seiner Herangehensweise", erklärte der Schauspieler. "Dann musste die Produktion gestoppt werden, und Klaus kam dazu. Er schreit: 'Wir bringen die Oper!' – völlig manisch! Das war eine faszinierende Interpretation, auf die ich nie gekommen wäre. Genau deshalb gehört [der Film] zu meinen absoluten Favoriten", so Brad weiter.

Werner und Klaus galten beide als Exzentriker, was die gemeinsamen Dreharbeiten regelmäßig in hitzige Auseinandersetzungen münden ließ. "Fitzcarraldo" war die vierte – und wohl bekannteste – Zusammenarbeit der beiden. Die turbulente Entstehungsgeschichte des Films ist sogar in einem eigenen Dokumentarfilm festgehalten: "Die Last der Träume" beleuchtet die chaotischen Umstände hinter den Kulissen. Doch auch Brad kennt sich offenbar mit Auseinandersetzungen am Set aus: Kürzlich berichtete sein Co-Star Bruce Dern (90), dass es am Set von "Once Upon a Time... in Hollywood" einen heftigen Streit zwischen dem Schauspieler und Regisseur Quentin Tarantino (63) gegeben haben soll.

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Imago Brad Pitt, Filmstar

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Imago Werner Herzog und Klaus Kinski am Set von "Fitzcarraldo", 1982

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Collection Christophel, Action Press Brad Pitt in "Once Upon a Time... in Hollywood"