Zeichen des Kampfes: Angelina Jolie liebt ihre OP-Narben

Angelina Jolie (50) hat in einem selten offenen Interview erzählt, warum sie ihre OP-Narben liebt und damit berührt sie Millionen. In der Sendung des französischen Radiosenders France Inter sprach die Schauspielerin darüber, was sie zu den drastischen Eingriffen bewegte: Sie ließ sich vorsorglich Brüste und Eierstöcke entfernen, um ihr besonders hohes erbliches Krebsrisiko zu senken. "Meine Narben sind eine Entscheidung, die ich getroffen habe, um alles zu tun, was mir möglich war, um so lange wie möglich bei meinen Kindern zu bleiben", sagte Angelina. Die sechsfache Mutter machte klar, dass diese Entscheidung ganz bewusst und aus Liebe zu ihrer Familie getroffen wurde. "Deshalb liebe ich meine Narben und bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, mich proaktiv für meine Gesundheit einzusetzen", erklärte sie. Die Aufnahmen ihrer Narben zeigte sie bereits im Dezember in einem französischen Magazin.

Die Oscar-Preisträgerin trägt diese Geschichte nicht nur auf der Haut, sondern auch in die Öffentlichkeit: Bereits 2013 hatte sie die Operationen vornehmen lassen, nachdem in ihrer Familie mehrere Frauen an Krebs gestorben waren – darunter ihre Großmutter, ihre Tante und ihre Mutter. Im Gespräch in Frankreich ging sie noch einen Schritt weiter und erklärte, warum sie ein sichtbares Zeichen dem makellosen Schein vorzieht: "Wenn du am Ende deines Lebens angelangt bist und keine Fehler gemacht hast, kein Chaos angerichtet hast, keine Narben hast, dann hast du kein erfülltes Leben gelebt, denke ich", sagte Angelina bei France Inter. Passend dazu greift ihr neues Filmdrama "Couture" das Thema auf: Darin spielt sie eine Filmemacherin, bei der Brustkrebs diagnostiziert wird. Der Film feierte seine Premiere im vergangenen September beim Toronto International Film Festival und verknüpft die Modewelt mit einem sehr persönlichen Schicksal.

Abseits der großen Bühne wirkt Angelina derzeit bemerkenswert nahbar. Die Schauspielerin, die mit ihren sechs Kindern seit Jahren ein enges Familienband pflegt, teilt Einblicke mit Bedacht und bleibt dabei konsequent privat. Im Umfeld berichten Weggefährten oft, wie ruhig und fokussiert sie Momente im Alltag gestaltet, ob beim gemeinsamen Essen oder bei spontanen Ausflügen. Paris ist zu einem wiederkehrenden Ort geworden, an dem die Künstlerin Energie tankt und neue Projekte anschiebt. Sprachen, Kultur, kleine Cafés – vieles davon begleitet sie seit Langem durchs Leben. Wer Angelina begegnet, beschreibt eine Frau, die sich nicht über Perfektion definiert, sondern über Verantwortung, Fürsorge und den Mut, Brüche zu zeigen. Genau diese Haltung macht die Botschaft ihrer Narben so kraftvoll und persönlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie auf dem roten Teppich beim Rome Film Festival 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie auf dem Cannes Film Festival 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021