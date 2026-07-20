FIFA-Kommentator verwechselt Matt Damon mit Brad Pitt

Beim WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, war Matt Damon (55) einer der prominentesten Zuschauer auf der Tribüne und sorgte für einen unvergesslichen Moment. Als die Kamera auf ihn schwenkte, rief Kommentator John Strong von Fox Sports selbstsicher: "Brad Pitt auch hier unter den Fans." Sein Co-Kommentator Stu Holden korrigierte ihn sofort: "Das ist Matt Damon!" Strong entschuldigte sich anschließend live bei beiden Schauspielern und scherzte, er überlasse Holden künftig die Identifizierung der Promis im Publikum: "Ich war nach den ersten drei zu selbstsicher und habe dann einen absoluten Anfängerfehler gemacht, also bin ich raus."

Die Verwechslung sorgte im Netz für großes Amüsement. Auf X kommentierten zahlreiche Nutzer den Patzer mit Humor. "Es gibt Schlimmere, mit denen man verwechselt werden kann", schrieb ein User. Ein anderer spielte auf Matts aktuelle Filmrolle an: "Schön zu sehen, dass Odysseus es rechtzeitig zum WM-Finale zu seiner Frau zurückgeschafft hat" – eine Anspielung auf Christopher Nolans (55) neues Epos "The Odyssey", in dem Matt den Odysseus spielt. Auch der Running Gag zwischen dem Schauspieler und Late-Night-Host Jimmy Kimmel (58) kam dabei nicht zu kurz: "Jimmy Kimmel muss jetzt ausrasten", kommentierte ein weiterer Nutzer.

Dass Matt überhaupt beim WM-Finale dabei war, hat familiäre Gründe. Seine Frau Luciana Barroso (49), mit der er seit Dezember 2005 verheiratet ist, stammt aus Buenos Aires und feuerte Argentinien in voller Teammontur an – mit blauem Bucket Hat, weißer Jeans und Schal. Das Paar hatte sich 2003 in einer Bar in Miami kennengelernt. Im Interview mit People sprach Matt zuletzt offen darüber, wie wichtig ihm das Familienleben ist: "Wir haben jeden Abend gemeinsam Abendessen, das ist nicht verhandelbar." Gemeinsam haben die beiden vier Töchter: Alexia, Isabella, Gia und Stella. Wie stark die gemeinsame Argentinien-Begeisterung die ganze Familie mitreißt, verriet Matt zudem in der Late-Night-Show von Seth Meyers (52): Die Jubelschreie beim Sieg gegen England hätten ihre Hunde so sehr erschreckt, dass sich die Tiere versteckt hätten.

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Getty Images Bei der London-Premiere von "The Odyssey" am Odeon Luxe Leicester Square

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Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt beim WM-Viertelfinale in Los Angeles

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Getty Images Matt Damon und Brad Pitt bei der Deutschlandpremiere von "Ocean's Twelve" in Berlin, 2004