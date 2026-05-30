Maddox Jolie-Pitt will den Nachnamen von Papa Brad ablegen

Der älteste Sohn von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62) macht ernst: Maddox Jolie-Pitt (24) hat laut dem Portal TMZ offiziell einen Antrag auf Namensänderung eingereicht. Der 24-Jährige möchte den Doppelnachnamen "Jolie-Pitt" ablegen und künftig nur noch Maddox Jolie heißen. Wird der Antrag bewilligt, würde er fortan offiziell als Maddox Chivan Jolie geführt werden. Für Fans des ehemaligen Hollywood-Traumpaares kommt diese Entscheidung kaum überraschend.

Tatsächlich nutzt Maddox den Nachnamen seines Vaters schon seit geraumer Zeit nicht mehr. In beruflichen Projekten trat er bereits als Maddox Jolie in Erscheinung, so etwa in den Credits des Films "Couture", an dem auch seine Mutter beteiligt war. Er ist dabei nicht der Einzige aus der Familie: Auch seine Geschwister Shiloh und Zahara haben in den vergangenen Jahren Schritte unternommen, um den Namen Pitt nicht mehr zu verwenden. Ebenso wurde Vivienne auf dem Theaterprogramm eines Broadway-Projekts ohne den Doppelnamen geführt.

Als Hintergrund gilt das seit Jahren angespannte Verhältnis zwischen Maddox und seinem Adoptivvater Brad. Angelina hatte ihren Sohn 2002 in Kambodscha adoptiert, ehe Brad ihn 2006 ebenfalls adoptierte. Als die Ehe der beiden Schauspieler 2016 zerbrach, soll Maddox – damals 15 Jahre alt – bei einem Vorfall an Bord eines Flugzeugs auf Seiten seiner Mutter gestanden haben. Brad soll dabei alkoholisiert gewesen sein, und es soll zu einem körperlichen Übergriff gekommen sein. Das FBI leitete wegen möglicher Kindesmisshandlung Ermittlungen ein, stellte diese jedoch ein. Maddox gilt seitdem als enger Vertrauter seiner Mutter und arbeitet regelmäßig hinter den Kulissen ihrer Filmprojekte mit.

Anzeige Anzeige

Imago Maddox Chivan Jolie-Pitt bei der Premiere von "Maria" beim New York Film Festival 2024

Anzeige Anzeige

Imago Brad Pitt, Filmstar

Anzeige Anzeige

Imago Angelina Jolie und Maddox Jolie-Pitt beim Staatsdinner im Weißen Haus zu Ehren von Präsident Yoon Suk Yeol