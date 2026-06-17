Familientragödie änderte das Leben von Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann (38) hat sich in einem Interview mit dem Spiegel so offen wie selten über eine der schwersten Phasen seines Lebens geäußert: den Tod seines Vaters durch Suizid. Der Bundestrainer war damals Anfang zwanzig und befand sich gerade in Oberhaching bei München auf einem Trainerlehrgang, um die C-Lizenz zu absolvieren, als er aus dem Kurs gebeten wurde. Vor der Tür wartete sein damaliger Schwiegervater mit der erschütternden Nachricht. "Er eröffnete mir, dass sich mein Papa umgebracht hat", schilderte Julian die Situation gegenüber dem Spiegel. An diesen Tag denke er bis heute oft zurück, so der 38-Jährige.

Einen Abschiedsbrief hinterließ sein Vater nicht. Dennoch sagte der Bundestrainer, dass ihm die Art des Abschieds geholfen habe, das Geschehene einzuordnen. "Aber die Art, wie er sich das Leben genommen hat, hat deutlich gemacht, dass seine Entscheidung für ihn absolut feststand. Für die Familie fühlt sich das richtig scheiße an, aber mir hat es geholfen zu wissen, dass er unbedingt sterben wollte und es nicht um einen Hilfeschrei oder ein Signal ging", erklärte er gegenüber dem Newsportal. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Julian früh große Verantwortung: Er regelte Versicherungsfragen, organisierte den Verkauf des Elternhauses und traf zahlreiche Alltagsentscheidungen, um seine Mutter zu entlasten.

Besonders die Situation seiner Mutter lag ihm dabei am Herzen. "Weil wenn du den Partner verlierst, mit dem sie über 30 Jahre verheiratet war, ist das ein herber Schlag gewesen, vielleicht auch noch mal herber als für die Kinder, die dann irgendwann selbst Partner haben, ihren eigenen Weg einschlagen", sagte er dem Spiegel. Die früh übernommene Verantwortung habe ihn als Mensch dauerhaft geprägt und zu dem gemacht, der er heute ist.

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Getty Images Julian Nagelsmann im September 2024

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Getty Images Julian Nagelsmann während Deutschland gegen Curaçao bei der WM 2026 in Houston

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Getty Images Julian Nagelsmann, Bundestrainer