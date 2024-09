Julian Nagelsmann vermisste seinen Vater (†) beim EM-Auftakt

Im Interview mit stern lässt Julian Nagelsmann tief in sein Inneres blicken: Der aktuelle Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft spricht über den schweren Verlust seines Vaters. Als Julian 20 Jahre alt war, nahm dieser sich das Leben. Während des Auftaktspiels der diesjährigen Europameisterschaft habe sein Vater ihm besonders gefehlt: "In München in eine Heim-EM zu starten, das war etwas, was die ganze Familie bewegt hat. Das Eröffnungsspiel wäre der Moment gewesen, in dem ich gern meinen Vater dabeigehabt hätte."

Im Gespräch mit dem Newsportal verrät der 37-Jährige, dass er es besonders vermisse, seinen Vater um Rat zu fragen. "Ich würde meinen Vater schon gern mal fragen: 'Was würdest du an meiner Stelle tun?'", erklärt Julian und fügt hinzu: "Aber es geht leider nicht. Da muss ich durch. Man muss sich andere Gesprächspartner suchen. Die bekommen allerdings nie die Wertigkeit, wie die vom eigenen Papa."

Die Nationalelf des Bundestrainers qualifizierte sich als Gruppensieger der Gruppe A für das Achtelfinale und erreichte nach einem 2:0-Sieg gegen Dänemark erstmals seit der EM 2016 wieder ein Viertelfinale. Dort schied das deutsche Team schließlich mit 1:2 gegen Spanien aus. Die Iberer gewannen in diesem Jahr bereits zum vierten Mal die Fußball-Europameisterschaft.

Getty Images Julian Nagelsmann, Bundestrainer

Getty Images Spanische Nationalmannschaft bei der Heim-EM 2024

