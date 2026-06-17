Jürgen Klopp mit "schrägem Geburtstagsständchen" überrascht

Jürgen Klopp (59) hat seinen 59. Geburtstag am 16. Juni weit weg von zuhause gefeiert – mitten im Trubel der Fußball-WM in den USA. Der ehemalige Fußballtrainer ist derzeit als TV-Experte beim Turnier im Einsatz und berichtete selbst an seinem großen Ehrentag live aus New Jersey. Seine Kollegen ließen den feierlichen Anlass allerdings nicht einfach vorbeiziehen: Thomas Müller (36), Mats Hummels (37) und Laura Wontorra (37), Wolff Christoph Fuss und Robert Andrich (31) versammelten sich im Stadion auf dem Platz und der Kommentatorenkabine, hielten Luftballons in der Hand und sangen "Happy Birthday" für Jürgen, der nur lachend den Kopf schüttelte.

Nach der verhaltenen Gesangseinlage war die Überraschung aber noch nicht vorbei: Das Team schenkte Jürgen anschließend auch noch ein Stück Geburtstagskäsekuchen, das er entzückt entgegennahm. Im von Magenta TV geteilten Clip zeigt sich Jürgen von der gesamten Aktion ehrlich gerührt und amüsiert zugleich. "Was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Ein schräges Geburtstagsständchen. Ein sehr schräges Geburtstagsständchen. Danke, vielen Dank", sagte er und teilte dazu noch ein privates Detail: Den Tag hatte er bereits früh morgens mit einem Padel-Tennis-Match mit Dirk Nowitzki (47) eingeläutet – ein sportlicher Start in den besonderen Ehrentag.

Jürgen, der am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren wurde, feierte damit seinen 59. Geburtstag. Der Fußball-Experte und ehemalige Trainer von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool ist seit seinem Abschied von der Trainerbank nun als TV-Gesicht aktiv. Mit dabei bei der WM ist auch Basketball-Legende Dirk, mit dem Jürgen offensichtlich nicht nur beruflich Zeit verbringt, sondern auch auf dem Padel-Court.

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Getty Images Jürgen Klopp beim WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao in Houston, 14. Juni 2026

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Getty Images Thomas Müller und Jürgen Klopp bei der Team-Präsentation von MagentaTV zur Fußball-WM 2026

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Getty Images Experten bei der MagentaTV-Teampräsentation zur WM 2026