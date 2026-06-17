Nach "Baddie": Aleks Petrovic macht weitere Kinderbücher

Aleksandar Petrovic (35) hat sich eine neue Einnahmequelle erschlossen: Der Realitystar bringt Kinderbücher heraus. Sein erstes Werk trägt den Titel "Baddie" – ein Name, der auf eine bekannte Szene aus der Show Prominent getrennt zurückgeht, in der Aleks seine Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) nach der Trennung als Baddie bezeichnete. Und damit soll es nicht getan sein: Gegenüber Promiflash kündigte Aleks an, dass noch weitere Bücher folgen werden.

"Da werden noch weitere Bücher folgen – thematisch zu all meinen bekannten Sprüchen", verriet Aleks. Bemerkenswert ist dabei die Geschwindigkeit, mit der das erste Buch entstand: Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung von "Baddie" vergingen lediglich zwei Wochen. Auch eine Autorin war dem Realitystar zufolge schnell gefunden. "Ich bin halt gut connected. Hab dann einen guten Deal gemacht. Win-win und let's go. Ich bin immer bereit zu teilen. Wenn man dann gemeinsam diesen Weg gehen kann", so Aleks.

Das Kinderbuch-Projekt sorgte aber auch für Gesprächsstoff bei Aleks' TV-Kontrahent Yasin Cilingir (35). Die beiden waren bei "Prominent getrennt" aneinandergeraten. Gegenüber Promiflash sagte Yasin: "Ich hab mir das Buch tatsächlich noch nicht angesehen. Aber ich hab es natürlich in der Pressekonferenz mitbekommen, dass er ein Kinderbuch mitgebracht hat. Ich fand es lustig." Als es dann ums Kaufen ging, wurde Yasin deutlich. Auf die Frage, ob er sich "Baddie" für seinen Nachwuchs holen würde, sagte er klar: "Nein, werde ich nicht."

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt" 2026

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RTL Yasin Cilingir bei "Prominent getrennt"