Würde Zweifachpapa Yasin Cilingir Aleks' Kinderbuch kaufen?

Aleksandar Petrovic (35) hat kürzlich ein Kinderbuch veröffentlicht – und das sorgt für Gesprächsstoff. Das Werk trägt den Titel "Baddie" und dürfte vor allem bei einem wohl überraschen: Yasin Cilingir (35). Denn der Realitystar und Aleks lieferten sich zuletzt bei der Show Prominent getrennt einen handfesten Konflikt. Jetzt hat Promiflash Yasin gefragt, was er von dem Buchprojekt seines TV-Kontrahenten hält – und ob er es sich vielleicht sogar für seinen Nachwuchs zulegen würde.

Yasin ist zweifacher Vater und damit eigentlich die Zielgruppe für Kinderbücher. Dennoch fällt sein Urteil eindeutig aus. Gegenüber Promiflash erklärte er: "Ich hab mir das Buch tatsächlich noch nicht angesehen. Aber ich hab es natürlich in der Pressekonferenz mitbekommen, dass er ein Kinderbuch mitgebracht hat. Ich fand es lustig." Gleichzeitig betonte er, nicht vorschnell urteilen zu wollen: "Vielleicht kann es sein, dass er gute Worte da drinnen in seinem Buch hat. Solange ich nichts gelesen hab und solange ich nicht draufgeschaut hab, urteile ich auch nicht darüber." Auf die direkte Frage, ob er das Buch kaufen würde, wurde Yasin dann aber unmissverständlich klar: "Nein, werde ich nicht."

Aleks und Yasin lernten sich durch die Realityshow "Prominent getrennt" kennen, in der sie gemeinsam antraten – und dabei offenbar nicht nur Freundschaften schlossen. Aleks ist vor allem als Social-Media-Star und aus der Reality-Welt bekannt und hat sich mit dem Kinderbuch "Baddie" nun auf ein neues Terrain gewagt. Yasin hingegen ist als zweifacher Vater fest im Familienalltag verwurzelt.

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Collage: RTL, RTL Collage: Yasin Cilingir und Aleksandar Petrovic

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Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir mit seiner Tochter

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Imago Aleks Petrovic beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn