Nach "Stranger Things": Duffer-Brüder drehen ersten Kinofilm

Die Duffer Brothers (42) wagen den Sprung auf die große Leinwand: Matt und Ross Duffer (42), die Schöpfer der Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things", werden für das Filmstudio Paramount ihr erstes Kinofilmprojekt realisieren. Wie Paramount jetzt bekannt gab, soll der noch titellose Film am 3. November 2028 in den Kinos anlaufen. Die Brüder werden das Drehbuch selbst schreiben und auch Regie führen. Bei dem Projekt handelt es sich laut Paramount um einen sogenannten "Eventfilm" – weitere Details zum Inhalt wurden bislang nicht verraten.

Der Wechsel zu Paramount erfolgte bereits im August 2025, als Matt und Ross einen exklusiven Vierjahresvertrag mit dem Studio unterzeichneten, der Film-, TV- und Streamingprojekte umfasst. Paramount-Chef David Ellison hat das Studio damit zu einer Anlaufstelle für namhafte Kreative gemacht. Neben den Duffer Brothers haben auch Regisseur James Mangold (62), Schauspieler und Produzent Will Smith (57) sowie Regisseur Jon M. Chu (46) Verträge mit Paramount abgeschlossen. Ein vertrauter Aspekt des Wechsels: Bei Paramount treffen Matt und Ross auf Cindy Holland und Matt Thunell – zwei Vertraute, die einst bei Netflix maßgeblich für die Förderung von "Stranger Things" verantwortlich waren und nun in leitenden Positionen beim neuen Arbeitgeber tätig sind.

Die Duffer Brothers schlossen ihre Arbeit bei Netflix mit dem Ende der fünften und letzten Staffel von "Stranger Things" ab, die an Silvester 2025 zu Ende ging. Anschließend brachten sie noch mehrere weitere Projekte für den Streamingdienst auf den Weg, darunter die Animationsserie "Stranger Things: Tales from '85" sowie zwei weitere Serien, bei denen sie als ausführende Produzenten fungierten. Im April lief schließlich ihr Vertrag mit Netflix aus. Matt und Ross, die am 15. Februar 1984 als Zwillinge zur Welt kamen, hatten "Stranger Things" gemeinsam entwickelt und die Serie über viele Jahre hinweg geprägt.

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Getty Images Matt Duffer und Ross Duffer beim Netflix-Event zu "Stranger Things" im Tudum Theater in Los Angeles, 13. November 2022

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Getty Images "Stranger Things"-Cast bei der Premiere der 4. Staffel 2022 in New York

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Getty Images Matt und Ross Duffer, "Stranger Things"-Erfinder