Finn Wolfhard erinnert sich an ersten Kuss mit Millie

Finn Wolfhard (23) blickt mit gemischten Gefühlen auf einen ganz besonderen Moment seiner Jugend zurück: seinen ersten "echten" Kuss – und den erlebte er mit Millie Bobby Brown (22) am Set von Stranger Things. In der ersten Staffel der Netflixserie, die 2016 gedreht wurde, mussten Finn und Millie als Mike und Eleven ihre große Nähe vor der Kamera zeigen. Im Gespräch mit The Guardian erinnerte sich der Schauspieler daran, wie der Kuss damals mitten im Trubel des Sets stattfand, umringt von Crew und Kameras – und trotzdem ein echter Meilenstein für ihn war.

Der Kanadier verrät, dass er den Moment vor allem als professionelle Aufgabe gesehen hat. Zwar habe er schon als kleines Kind einmal ein Mädchen geküsst, aber das sei für ihn "nicht wirklich echt" gewesen. Diesmal habe er dagegen unbedingt "einen guten Job machen" wollen. Nervös sei er überraschenderweise nicht gewesen: Er habe den Kuss vollkommen als Teil seiner Rolle verstanden.

Privat beschäftigt Finn die Zeit mit "Stranger Things" bis heute. Der frühere Kinderstar spricht inzwischen sehr offen über die Schattenseiten seines frühen Ruhms. Gegenüber People sagte er, dass er sich im Rückblick gewünscht hätte, sich direkt nach dem plötzlichen Mega-Erfolg therapeutische Hilfe zu suchen: Die Veränderung sei so rasant gewesen, dass dafür schlicht keine Zeit geblieben sei. In einem Gespräch mit GQ erzählte der Musiker und Regisseur außerdem, dass er mit etwa 15 Jahren Panikattacken und starke Ängste entwickelte, über die er damals kaum sprach. Nach außen habe es so gewirkt, als hätte er einfach "die beste Zeit", innerlich habe er jedoch viel mit sich selbst ausmachen müssen.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Finn Wolfhard und Millie Bobby Brown

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Imago Millie Bobby Brown und Finn Wolfhard in "Stranger Things" Staffel 5 (2025)

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Andrew Chin/Getty Images für Netflix Finn Wolfhard besucht die Fan-Vorführungen zum Finale von "Stranger Things 5“ in Vancouver, British Columbia