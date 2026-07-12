Für Essen belächelt: Millie Bobby Brown erntet Spott am Set

Am Set von Stranger Things hatte Millie Bobby Brown (22) nicht nur mit übernatürlichen Wesen zu kämpfen, sondern auch mit dem Unverständnis ihrer amerikanischen Kollegen – und das wegen ihres Essens. In einem Auftritt bei der Sendung "Hot Ones" plauderte die Schauspielerin jetzt aus, dass ihre Mitstreiter regelmäßig fassungslos auf ihre britischen Lieblingsgerichte reagierten. "Als ich bei 'Stranger Things' war, wurde ich sehr oft wegen meines Essens beschämt", erzählte die 22-Jährige. Ihre Co-Stars seien jedes Mal aufs Neue verwirrt gewesen, wenn sie ihre in Alufolie eingewickelten Mahlzeiten auf dem Set auspackte.

Besonders eine Speise sorgte für Verwirrung: die klassische britische Jacket Potato, also eine Ofenkartoffel mit Bohnen und Käse. "Sie fragten mich: 'Kollege, was zum Teufel isst du da?'", erinnerte sich Millie lachend. Ihre amerikanischen Teamkollegen hätten reagiert, als käme die Mahlzeit aus einer anderen Ära – "als würde ich in den 1800ern leben und hätte irgendeine Spezialität gefunden, die in Alufolie gewickelt ist", zitierte die Schauspielerin deren Reaktionen. Um in Ruhe essen zu können, zog sie sich deshalb oft in eine Ecke zurück. In Großbritannien hingegen sei die Reaktion auf dasselbe Gericht völlig anders: "Wenn ich in England am Set bin, sagen alle: 'Ein Jacket! Wunderbar!'"

Millie war in allen fünf Staffeln von "Stranger Things" als Eleven zu sehen. Die Serie endete mit dem Finale an Silvester und erhielt zuletzt sieben Emmy-Nominierungen, unter anderem für Maske, Sound und visuelle Effekte. Inzwischen hat die Schauspielerin ihr Leben weit von den britischen Wurzeln entfernt aufgebaut: Sie lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (24) und ihrer Tochter auf einer Farm im US-Bundesstaat Georgia. Den Kontakt zur Heimatküche hält jedoch ihre Mutter aufrecht – allerdings auf ihre ganz eigene Art. "Spag Bol ist so ziemlich das Einzige, was meine Mutter kochen kann", verriet Millie und meinte damit Spaghetti Bolognese. Sie scherzte, dass sie wohl noch 50 Jahre lang Variationen davon essen werde – aber an Mamas Rezept komme für sie kein Restaurant heran.

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Imago Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von Stranger Things Staffel 4 in Brooklyn

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Netflix Nell Fisher als Holly Wheeler in der fünften Staffel "Stranger Things"

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi am Strand